Genç avukatın feci şekilde can verdiği kaza kamerada!

Amasya’da Avukat Erhan Şahiner’in (25) kullandığı otomobil merkez Beşgöz kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin kökünden söküldüğü kazada parçalanan otomobildeki Şahiner, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Adliyesi’ne duruşmaya giderken canından olan avukatın cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Avukat Şahiner’in duruşmaya giderken kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalanması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.