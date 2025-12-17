Asgari ücret için yapay zekadan kritik tahmin! Cem Küçük'ün yayınında açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücret zammı için takvim netleşirken, beklentilerle ilgili çeşitli tahminler gelmeye devam ediyor. Ekonomi kulislerinde rakamlar konuşulurken bu kez sözü yapay zekâ aldı. TGRT Haber TV’de Cem Küçük’ün konuğu olan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, üç farklı yapay zekâ uygulamasının asgari ücrete dair öngörülerini paylaştı. Peki dijital tahminler hangi rakamda buluştu? İşte tüm detaylar...
Cem Küçük'ün sunduğu TGRT Haber'de sabah haberleri programına TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız bağlandı. Yıldız, 3 farklı yapay zeka uygulamasının asgari ücret tahminlerini paylaştı.
Yıldız, "Yapay zeka tahmin yaparken Orta Vadeli Program'daki hedefler. Özellikle enflasyon hedefi. Dolar projesikyonuna da bakıyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar olur? TÜİK ve ENAG'dan gelen enflasyon rakamları ve Merkez Bankalarının faiz kararlarını da değerlendiriyor." dedi.
YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ
Yapay zekanın farklı farklı yorumlar yaptığını belirten Yıldız, "Mesela bir uygulama diyor ki. Bütün bu kriterleri göz önüne bulundurarak 26.500 ile 30 bin TL arasında bekliyorum. Diğer bir uygulama diyor ki: 28.500 ile 30 bin TL aralığında olabilir. Bir diğer uygulama da yüzde 29 ila yüzde 33 arasında bir artış yapılır diyor." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını 18 Aralık'ta toplanacağını duyurdu.
İKİNCİ TOPLANTI YARIN
Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.
Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.