İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı

İzmir’in Buca ilçesinde bir börekçide ürünlerin üzerinde gezen farenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Halk sağlığını hiçe sayan işletme, belediye ekiplerinin baskınıyla mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi. İşte detaylar...

Gıda güvenliğine yönelik korkunç bir manzara, ’in ilçesinde gün yüzüne çıktı. Şirinyer semtinde faaliyet gösteren bir börekçinin vitrininde, taze pişmiş ürünlerin arasında gezinen bir , çevreden geçen vatandaşların kamerasına yansıdı. kurallarının adeta ayaklar altına alındığı görüntüler kısa sürede infiale yol açarken, ekipleri skandala karşı en sert yaptırımı uyguladı.

İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı

VİTRİNDE HİJYEN FACİASI

Dükkan kapalıyken cam vitrindeki börek tepsilerinin arasında hiçbir şey olmamış gibi dolaşan farenin rahat tavırları dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, "bu kadarı da olmaz" diyerek telefonlarına sarıldı. Saniye saniye kaydedilen bu görüntüler, sosyal medya platformlarında paylaşılınca binlerce kullanıcının midesini bulandırdı.

İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı

İŞLETMENİN "İMHA ETTİK" SAVUNMASI

Olayın büyümesi üzerine açıklama yapan işletme yetkilileri, görüntülerin ardından dükkanın profesyonel ekiplerce ilaçlandığı belirtip, risk oluşturmaması adına vitrindeki tüm ürünlerin ve depodaki malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını savundu.

İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı

ZABITADAN GECE YARISI OPERASYONU

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumsal tepkiye neden olan görüntüleri ihbar kabul ederek gece saatlerinde operasyon başlattı. İşletmeye baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemelerde: Hijyen kurallarına aykırı pek çok ihlal tespit etti. Halk sağlığını doğrudan tehlikeye atan bu ihmalkârlık nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan denetimlerin ardından belediye ekipleri, börekçiyi mühürleyerek faaliyetlerini tamamen durdurdu.

İzmir'den mide bulandıran görüntüler! İnsan sağlığı hiçe sayıldı: Börek tezgahlarında fare cirit attı
