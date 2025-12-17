İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Kategoriler
Avrupa’nın en zengin ülkeleri belli oldu. World Population Review tarafından paylaşılan 2025 verilerine göre dünya ekonomisine yön veren ülkeler arasında en üst sıradaki ülke birçok Avrupa ülkesinin ekonomisine ciddi oranda fark attı. Üstelik bu ülke 1914 ve 1939 yıllarında çıkan iki dünya savaşından da yenilgiyle ayrılmıştı…
Küresel ekonominin baş aktörleri ABD ve Çin’in hemen ardından Avrupa kıtasında yer alan ülkeler geliyor. Doğal kaynakları, gelişmiş teknolojileri ve sarsılmaz çalışma disiplini bu ülkeler hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük bir gücü elinde bulunduruyor. 2025 yılı sona ererken yapılan bir çalışmada Avrupa’nın en zengin ülkeleri belli oldu. Listenin en üst sırasındaki ülke ise geçmişte yaşadığı yenilgilere ve ağır savaş tazminatlarına rağmen yeniden doğmanın sembolü haline geldi…
AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKELERİ AÇIKLANDI
World Population Review tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler şu şekilde sıralandı.
1 NUMARA ALMANYA: 4.74 trilyon dolar GSYH
2 NUMARA İNGİLTERE: 3.84 trilyon dolar GSYH
3 NUMARA FRANSA: 3.21 trilyon dolar GSYH
4 NUMARA İTALYA: 2.42 trilyon dolar GSYH
5 NUMARA RUSYA: 2.08 trilyon dolar GSYH
Avrupa’nın en büyük ekonomileri listesinin son sıralarında yer alan Portekiz 321 milyar dolar, Yunanistan ise 267 milyar dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) sahip. Bu rakamlar ise Almanya'nın tek başına İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’ın toplamından daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor.
Almanya 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı İttifak Devletleri arasında yer alıyordu. Bu devletler İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD'nin katıldığı) İtilaf Devletleri karşısında 4 yıl süren savaştan mağlup olarak ayrıldı. Hem savaş hem de mağlubiyetle gelen ağır yaptırımlar İttifak Devletleri’nin ekonomisini derinden sarstı.
Almanya daha sonra 1939 ve 1945 yılları arasında devam eden 2. Dünya Savaşı’ndan da yenilgiyle ayrıldı. Mihver Devletleri kapsamında İtalya ve Japonya ile birlikte savaşa giren Almanya; Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve daha az ölçüde Çin’e karşı savaştı. Bu savaş da ülke için ağır bedellere yol açtı. Ancak Almanya günümüzde Avrupa’nın en zengin ülkesi olmayı başardı.
İHRACAT VE SANAYİ AĞI GÜÇLÜ
Almanya’nın ekonomisini kısa süre içinde büyütmesinin altında yatan en temel etken gelişmiş ve çeşitlendirilmiş sanayi yapısı olarak görülüyor. Zira ülke Avrupa’nın en büyük üreticisi olmasının yanı sıra kıtanın toplam sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına sağlıyor.
Dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı olan Almanya, 2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet ihracatı yaptı, bu rakamlarla 255 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.
Almanya’nın ihraç ettiği başlıca ürünler arasında makine ve ekipman, otomotiv, elektrik-elektronik ürünleri, kimyasallar, İlaç ve plastik ürünler bulunuyor.