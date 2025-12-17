Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Aralık 17, 2025 10:34
1
Avrupa’nın en zengin ülkeleri

Avrupa’nın en zengin ülkeleri belli oldu. World Population Review tarafından paylaşılan 2025 verilerine göre dünya ekonomisine yön veren ülkeler arasında en üst sıradaki ülke birçok Avrupa ülkesinin ekonomisine ciddi oranda fark attı. Üstelik bu ülke 1914 ve 1939 yıllarında çıkan iki dünya savaşından da yenilgiyle ayrılmıştı…

2
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Küresel ekonominin baş aktörleri ABD ve Çin’in hemen ardından Avrupa kıtasında yer alan ülkeler geliyor. Doğal kaynakları, gelişmiş teknolojileri ve sarsılmaz çalışma disiplini bu ülkeler hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük bir gücü elinde bulunduruyor. 2025 yılı sona ererken yapılan bir çalışmada Avrupa’nın en zengin ülkeleri belli oldu. Listenin en üst sırasındaki ülke ise geçmişte yaşadığı yenilgilere ve ağır savaş tazminatlarına rağmen yeniden doğmanın sembolü haline geldi…

3
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

AVRUPA’NIN EN ZENGİN ÜLKELERİ AÇIKLANDI

World Population Review tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler şu şekilde sıralandı.

1 NUMARA ALMANYA: 4.74 trilyon dolar GSYH

4
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

2 NUMARA İNGİLTERE: 3.84 trilyon dolar GSYH

5
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

3 NUMARA FRANSA: 3.21 trilyon dolar GSYH

6
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

4 NUMARA İTALYA: 2.42 trilyon dolar GSYH

7
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

5 NUMARA RUSYA: 2.08 trilyon dolar GSYH

8
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Avrupa’nın en büyük ekonomileri listesinin son sıralarında yer alan Portekiz 321 milyar dolar, Yunanistan ise 267 milyar dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) sahip. Bu rakamlar ise Almanya'nın tek başına İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’ın toplamından daha büyük bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor.

9
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

İKİ DÜNYA SAVAŞINDAN DA YENİK ÇIKTI

Almanya 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen 1. Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı İttifak Devletleri arasında yer alıyordu. Bu devletler İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD'nin katıldığı) İtilaf Devletleri karşısında 4 yıl süren savaştan mağlup olarak ayrıldı. Hem savaş hem de mağlubiyetle gelen ağır yaptırımlar İttifak Devletleri’nin ekonomisini derinden sarstı.

10
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Almanya daha sonra 1939 ve 1945 yılları arasında devam eden 2. Dünya Savaşı’ndan da yenilgiyle ayrıldı. Mihver Devletleri kapsamında İtalya ve Japonya ile birlikte savaşa giren Almanya; Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve daha az ölçüde Çin’e karşı savaştı. Bu savaş da ülke için ağır bedellere yol açtı. Ancak Almanya günümüzde Avrupa’nın en zengin ülkesi olmayı başardı.

11
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

İHRACAT VE SANAYİ AĞI GÜÇLÜ

Almanya’nın ekonomisini kısa süre içinde büyütmesinin altında yatan en temel etken gelişmiş ve çeşitlendirilmiş sanayi yapısı olarak görülüyor. Zira ülke Avrupa’nın en büyük üreticisi olmasının yanı sıra kıtanın toplam sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına sağlıyor.

12
İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı olan Almanya, 2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet ihracatı yaptı, bu rakamlarla 255 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Almanya’nın ihraç ettiği başlıca ürünler arasında makine ve ekipman, otomotiv, elektrik-elektronik ürünleri, kimyasallar, İlaç ve plastik ürünler bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.