İki dünya savaşından da yenilgiyle çıkmıştı! Avrupa’nın en zengin ülkesi oldu: İşte 2025 yılı Avrupa’nın en büyük ekonomileri sıralaması

Dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı olan Almanya, 2024 yılında 1,66 trilyon dolarlık mal ve hizmet ihracatı yaptı, bu rakamlarla 255 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Almanya’nın ihraç ettiği başlıca ürünler arasında makine ve ekipman, otomotiv, elektrik-elektronik ürünleri, kimyasallar, İlaç ve plastik ürünler bulunuyor.