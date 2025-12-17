Çocuk altın taca yakından bakmak isteyince olanlar oldu: 2,3 milyon TL'lik zarar

Çin'in başkenti Pekin'de ücretsiz bir sergiyi ziyaret eden ailenin çocuğu, el yapımı bir taca yakından bakmak isteyince olanlar oldu. Çocuk, tacın bulunduğu cama yaslandı ve cam, taçla beraber yere düştü. Uzmanlar, zarar gören tacın yalnızca onarım işçiliğinin 2.3 milyon TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi. Sergi sahibi Zhang Kaiyi ise tacın sigortalı olduğunu ve aileden tazminat istemediğini söyledi.