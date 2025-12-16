Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

Kredi kartı ve kredi kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ancak tüketicinin yaptığı en büyük hatalardan biri sadece asgari borcu ödeyerek borcuna faiz yükü bindirmek oluyor. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener TGRT Haber canlı yayınında tüketicilerin daha düşük borç ödemesi için önemli uyarılarda bulundu.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Sefer Şener çok önemli açıklamalarda bulundu. Kart ve kredi borçluları için çok önemli uyarılarda bulundu.

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

Şener, " ve kredilerde 0,25 puanlık bir indirim geldi. Türkiye’de yaklaşık 85 milyon kişi kredi kartı kullanıyor. Alışverişlerde kart kullanılıyor ancak ödeme zamanı geldiğinde yanlış bir uygulama yapılıyor; sadece asgari ödeme tutarı ödeniyor. Her ay sadece asgari tutar ödendiğinde işletiliyor. Buradaki faiz oranı aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 48 anlamına geliyor. Eğer bu ay 1.000 liralık alışveriş yapıldıysa, hesap kesiminde bu borcun tamamı ödenmeli" dedi.

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

İHTİYAÇ KREDİSİ ALANLAR DAHA AZ ÖDER

Nakit çekimlere dikkat çeken Şener, "Vatandaş kredi kartından nakit çekimi yapıyor. Şu anda aylık yüzde 4,5 faiz uygulanıyor. Bu da yıllık yüzde 54 faiz demek. Enflasyon yüzde 30 iken siz yüzde 54’ten başlayan bir maliyetle nakit çekimi yapıyorsunuz. Oysa ihtiyaç kredisi alsanız yıllık faiz oranı yüzde 53’ten başlıyor ve daha az para ödersiniz" ifadelerini kullandı.

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

BORÇ YAPILANDIRACAKLAR DİKKAT!

yapılandırmasıyla ilgili de bilgi veren Şener, "Bugüne kadar kredi kartları hatalı kullanıldı ve borç biriktiyse, Merkez Bankası 1 Ocak 2026 itibarıyla aylık yüzde 4,5 olan tavan faiz oranını yüzde 4,025’e düşürdü. Yıllık ödenecek tutar geri çekildi. Merkez Bankası burada bankalara sınır koyuyor. Yapılandırma düşünenlerin 1 Ocak tarihini beklemesi daha olumlu olur" dedi.

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

Şener, mevcut yapılandırma oranlarına da dikkat çekerek, "Şu an yapılandırmalarda yüzde 54-60 oranlarından bahsediliyor. Ocak ayından itibaren yapılandırma yapılırsa bu oranlar yüzde 50’ler seviyesinde olacak" şeklinde konuştu.

Kredi kartının amacına vurgu yapan Şener, "Kredi kartı toplum için bir ihtiyaç ve zorunluluk. Ancak kredi kartı bir nakit çekim aracı değildir. Paraya ihtiyacınız varsa bunu ihtiyaç kredisiyle çözebilirsiniz. En az 5-6 puan daha düşük faizle borçlanırsınız" dedi.

Borcu olan bu tarihi beklesin! Sefer Şener'den canlı yayında tüketiciye hayati uyarı

FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞECEK

Faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Şener, "2026 yılının ilk üç ayı için Merkez Bankası’nın genel beklentisi yüzde 16, piyasanın beklentisi ise yüzde 23 civarında. Beklenen politika faizi doğrultusunda Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Her indirim birkaç hafta gecikmeyle tüm kredilere ve kredi kartlarına yansıyor. İlerleyen aylarda bireysel ve şirket borç yapılandırmalarında daha düşük oranlar göreceğiz. Mevduatta 300 baz puanlık geri çekilme oldu, bu da önümüzdeki haftalarda kredi ve kredi kartlarına yansıyacak" ifadelerini kullandı.

