Editor
Editor
 Fuat İğci

AÖF vize sonuçları 2025: AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı, nasıl sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları için kritik haftaya girildi. Anadolu Üniversitesi’nde açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan binlerce aday 6-7 Aralık’ta düzenlenen güz dönemi ara (vize) sınavına katıldı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 10 gün geçerken adaylar sonuçlara odaklandı. AÖF sonuçları, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sorgulama işlemleri e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi öğrenci hesabıyla yapılabilecek. AÖF sonuç sorgulama ekranı, yoğun ilgi görüyor. Peki AÖF vize sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonucu görüntüleme ekranı 2025

AÖF vize sonuçları 2025: AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 11:22

Ocak ayında yapılacak sınavlarına kısa bir zaman kala açıktan eğitim alan öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ’te dönem sonu ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. 6-7 Aralık’ta Türkiye genelinde düzenlenen sınavı sonuçları dönem sonu not ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavı ise %70 belirleyici olacak. AÖF’te telafi veya bütünleme sınavı olmadığından adayların ders geçme durumunda ve final sınavları doğrudan etkili olacak. Peki AÖF ara sınav sonucu 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sorgulama yöntemi…

AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

, 6-7 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen ara sınav sonuçları için herhangi bir takvim yayımlamadı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde sınav sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Açıköğretim Fakültesi’nin AÖF vize sonuçlarını en geç bu hafta cuma gününe ( 19 Aralık) tarihine kadar açıklaması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra resmi internet sayfası olan anadolu.edu.tr adresinden veya sosyal medya hesabından duyuru yapacak. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

“AÖF sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak.

Sınava katılan adaylar e-Devlet şifresiyle veya alternatif olarak Anadolu Üniversitesi öğrenci hesabıyla giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların vize sınavından elde ettikleri toplam puan ve doğru yanlış - cevap sayısı yer alacak.

AÖF DÖNEM SONU ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2025-2025 eğitim öğretim yılında AÖF’te ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler, FF harf notuyla başarısız olacak.

AÖF’te vize ortalaması ve final ortalaması öğrencinin dönem sonu ortalamasını belirliyor. Vize sınavı puanları yüzde 30, final sınavı puanı ise ortalamaya yüzde 70 etki edecek.
Örneğin vize sınavında 45 ve final sınavından 55 puan alan bir öğrenciye ara sınavdan yüzde 13,5 ve final sınavından yüzde 38,5 puan gelirken öğrencinin not ortalaması yüzde 51 olacak ve dersi başarıyla tamamlayacak.

AÖF’te ders geçme notu ara sınav notu X %30 + dönem sonu sınav notu x % 70 şeklinde hesaplanmaktadır.

