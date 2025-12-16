Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Coşkun Sabah 1 milyon yatırıp tavuk çitliği kurmuştu! Başına gelenlerden sonra müziğe geri döndü

Sanatçı Coşkun Sabah, arkadaşıyla birlikte Eskişehir'de çiftlik kurdu. 1 milyon TL yatırım yaptığını belirten Coşkun Sabah, dolandırıldığını belirterek müziğe geri belirtti.

Coşkun Sabah 1 milyon yatırıp tavuk çitliği kurmuştu! Başına gelenlerden sonra müziğe geri döndü
Anılar, Hatıram Olsun, Haberin Var mı? ve Aşığım Sana gibi şarkılarla tanınan Coşkun Sabah, geçtiğimiz yıllarda farklı bir sektöre yatırım yapmış ve 15 bin tavuğun olduğu kurmuştu. Müziğe geri dönen Coşkun Sabah, dolandırıldığını belirtti.

COŞKUN SABAH'IN ÇİFTLİK HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Çiftlik kuran Coşkun Sabah, ortağı tarafından da 500 bin lira dolandırıldığını belirtti. Yine de işine devam eden Sabah daha fazla dayanamadı ve sektörünü bıraktığını belirtti.

Coşkun Sabah 1 milyon yatırıp tavuk çitliği kurmuştu! Başına gelenlerden sonra müziğe geri döndü

Coşkun Sabah, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık tabi çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz." dedi.

Coşkun Sabah 1 milyon yatırıp tavuk çitliği kurmuştu! Başına gelenlerden sonra müziğe geri döndü

Coşkun Sabah, yıllar önce heyecanını, 'Bu iş aslında şaka ile başladı. Özelikle sanatçı dostlarım da imrendi diyebilirim. Çok olumlu buluyorlar. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler!" sözleriyle duyurmuştu.

Coşkun Sabah 1 milyon yatırıp tavuk çitliği kurmuştu! Başına gelenlerden sonra müziğe geri döndü
