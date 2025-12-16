Yıldız Asyalı rahat bir nefes aldı! Savcılığın kendisi için koruma talebini sosyal medyadan paylaştı

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan 42 yaşındaki Yıldız Asyalı geçtiğimiz günlerde eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirtti. Yüzünün yaralı halini paylaşan Yıldız Asyalı, son paylaşımıyla endişelendirdi.

YILDIZ ASYALI'YA KORUMA TALEBİ

Sosyal medya hesabından yeni açıklama yapan Yıldız Asyalı" Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Değerli Emniyet Müdürleri ve savcılıklara yeniden sesleniyorum ve teşekkür ediyorum. Jandarma tarafından savcılıktan dolayı gelen bir kararla ilgili olarak bize koruma talep edilmiş" diyerek yeni gelişmeleri paylaştı.

Eşinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirten Asyalı, "Mustafa Semih Demirci hala farklı telefonlardan beni arayıp 'telefonumu çaldın' 'Şirket telefonu evde' gibi ihbarlarda bulunmakta. Yine trajik komik geliyor gerçekten. Yine korktuğumuzu yineliyoruz. Bu konuyla da ilgili savcılık karar vermiş. Tüm polislerimize, Emniyet Müdürlerimize bizlere yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.