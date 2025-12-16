Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Asyalı rahat bir nefes aldı! Savcılığın kendisi için koruma talebini sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu Yıldız Asyalı geçtiğimiz günlerde eşi Semih Demirci'den şiddet gördüğünü ifade etmiş ve yüzündeki yaraları paylaşmıştı. Yeni bir video paylaşan Yıldız Asyalı, Emniyet Müdürlerine savcılara teşekkür ederek kendisine koruma talep edildiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıldız Asyalı rahat bir nefes aldı! Savcılığın kendisi için koruma talebini sosyal medyadan paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 10:19

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan 42 yaşındaki Yıldız Asyalı geçtiğimiz günlerde eşinin kendisine uyguladığını belirtti. Yüzünün yaralı halini paylaşan Yıldız Asyalı, son paylaşımıyla endişelendirdi.

YILDIZ ASYALI'YA KORUMA TALEBİ

Sosyal medya hesabından yeni açıklama yapan Yıldız Asyalı" Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Değerli Emniyet Müdürleri ve savcılıklara yeniden sesleniyorum ve teşekkür ediyorum. Jandarma tarafından savcılıktan dolayı gelen bir kararla ilgili olarak bize koruma talep edilmiş" diyerek yeni gelişmeleri paylaştı.

Yıldız Asyalı rahat bir nefes aldı! Savcılığın kendisi için koruma talebini sosyal medyadan paylaştı

Eşinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirten Asyalı, "Mustafa Semih Demirci hala farklı telefonlardan beni arayıp 'telefonumu çaldın' 'Şirket telefonu evde' gibi ihbarlarda bulunmakta. Yine trajik komik geliyor gerçekten. Yine korktuğumuzu yineliyoruz. Bu konuyla da ilgili savcılık karar vermiş. Tüm polislerimize, Emniyet Müdürlerimize bizlere yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız Asyalı rahat bir nefes aldı! Savcılığın kendisi için koruma talebini sosyal medyadan paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hülya Avşar parasını alamadı, yıllardır hukuk mücadelesi verdi! Davadaki yeni gelişme herkesi şaşırttı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"

Sıkça Sorulan Sorular

Yıldız Asyalı kaç yaşında?
Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Yıldız Asyalı, 26 Mayıs 1983 doğumludur ve 41 yaşındadır. Oyunculuk, müzik ve seslendirme alanlarında uzun yıllardır aktif olan Asyalı, özellikle çocukluk döneminden itibaren ekranlarda büyüyen isimlerden biri olarak tanınır.
ETİKETLER
#şiddet
#Yıldız Asyalı
#Koruma Talebi
#Eş Şiddeti
#Mustafa Semih Demirci
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.