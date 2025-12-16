Menü Kapat
Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

Aralık 16, 2025 10:19
1
Half Life

Yıllardır oyun dünyasının en büyük merak konularından biri olan Half-Life 3 için yeni bir çıkış tarihi iddiası gündemde. Sızıntılara göre Valve, oyunu 2026 baharında sahneye çıkarmayı planlıyor.

2
Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

Yıllardır adı anıldıkça umutları tazeleyen Half-Life 3, bir kez daha oyun dünyasının gündemine oturdu. Efsane serinin yeni oyunu için bu kez çıkış tarihine dair somut bir iddia ortaya atıldı. Insider Gaming Weekly podcast’inde paylaşılan bilgilere göre Valve, Half-Life 3’ü 2026 baharında oyunseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

3
Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

STEAM MACHİNE İLE AYNI DÖNEME İŞARET EDİLİYOR

Aktarılanlara göre, Half-Life 3’ün çıkışı Valve’ın Steam Machine donanımının piyasaya sürülmesiyle aynı döneme denk gelecek şekilde planlanıyor. Insider Gaming, daha önce ortaya atılan söylentilerden farklı olarak bu kez oyunun gerçekten çıkacağına dair daha net bilgilere sahip olduklarını öne sürüyor. Yani iddiaya göre bu kez iş, sadece söylentiden ibaret değil.

4
Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

DONANIM TARAFINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRECİ ETKİLİYOR

Öte yandan Valve cephesinde her şeyin netleştiğini söylemek zor. Steam Machine’in fiyatlandırması hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu durum da hem donanım hem de oyunla ilgili resmi açıklamaların gecikmesine neden oluyor. Son dönemde RAM fiyatlarında yaşanan artışın, Valve’ın donanım bileşenleri konusunda karar almasını zorlaştırdığı konuşuluyor.

5
Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

Valve’ın The Game Awards etkinliğinde Half-Life 3’e dair herhangi bir duyuru yapmaması hayranlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Ancak Half-Life 2’nin 20. yılına özel güncellenmesi ve geçmişte ortaya çıkan çeşitli sızıntılar, projenin rafa kaldırılmadığını gösteren önemli işaretler olarak görülüyor.

