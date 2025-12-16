Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

STEAM MACHİNE İLE AYNI DÖNEME İŞARET EDİLİYOR

Aktarılanlara göre, Half-Life 3’ün çıkışı Valve’ın Steam Machine donanımının piyasaya sürülmesiyle aynı döneme denk gelecek şekilde planlanıyor. Insider Gaming, daha önce ortaya atılan söylentilerden farklı olarak bu kez oyunun gerçekten çıkacağına dair daha net bilgilere sahip olduklarını öne sürüyor. Yani iddiaya göre bu kez iş, sadece söylentiden ibaret değil.