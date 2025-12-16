Half-Life 3 için heyecanlandıran iddia

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yıllardır oyun dünyasının en büyük merak konularından biri olan Half-Life 3 için yeni bir çıkış tarihi iddiası gündemde. Sızıntılara göre Valve, oyunu 2026 baharında sahneye çıkarmayı planlıyor.
Yıllardır adı anıldıkça umutları tazeleyen Half-Life 3, bir kez daha oyun dünyasının gündemine oturdu. Efsane serinin yeni oyunu için bu kez çıkış tarihine dair somut bir iddia ortaya atıldı. Insider Gaming Weekly podcast’inde paylaşılan bilgilere göre Valve, Half-Life 3’ü 2026 baharında oyunseverlerle buluşturmayı hedefliyor.
Aktarılanlara göre, Half-Life 3’ün çıkışı Valve’ın Steam Machine donanımının piyasaya sürülmesiyle aynı döneme denk gelecek şekilde planlanıyor. Insider Gaming, daha önce ortaya atılan söylentilerden farklı olarak bu kez oyunun gerçekten çıkacağına dair daha net bilgilere sahip olduklarını öne sürüyor. Yani iddiaya göre bu kez iş, sadece söylentiden ibaret değil.
Öte yandan Valve cephesinde her şeyin netleştiğini söylemek zor. Steam Machine’in fiyatlandırması hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu durum da hem donanım hem de oyunla ilgili resmi açıklamaların gecikmesine neden oluyor. Son dönemde RAM fiyatlarında yaşanan artışın, Valve’ın donanım bileşenleri konusunda karar almasını zorlaştırdığı konuşuluyor.
Valve’ın The Game Awards etkinliğinde Half-Life 3’e dair herhangi bir duyuru yapmaması hayranlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Ancak Half-Life 2’nin 20. yılına özel güncellenmesi ve geçmişte ortaya çıkan çeşitli sızıntılar, projenin rafa kaldırılmadığını gösteren önemli işaretler olarak görülüyor.