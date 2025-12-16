Altın alacaklar dikkat! Olumsuz senaryoda ne kadar düşecek? İşte dip noktadaki rakam

Kategoriler
Altın yıl sonuna yaklaştığımız bu günlerde yön arayışına devam ediyor. 2026 için olumlu senaryolarda hemen her banka ya da finans kuruluşu çıtayı yukarı çeken rakamlar açıklıyor. Peki altın için işler ters giderse düşüş nereye kadar gidecek. İşte altın alacakların hesaba katması gereken o ihtimal hakkında tüm detaylar...
2026'DA NEGATİF SENARYO GERÇEKLEŞİRSE NE OLUR?
CNBC'e de yer alan habere göre; finans kuruluşu ANZ, Fed'in bağımsızlığının zedelenmesi ya da küresel piyasalarda sert bir borsa satış dalgası yaşanması halinde altın fiyatlarının 2026 yılında ons başına 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü.
Banka, daha olumlu bir makroekonomik tabloya da dikkat çekti. ABD ekonomisinde toparlanmanın hız kazanması, doların beklenmedik şekilde güçlenmesi veya Fed’in daha şahin bir para politikası benimsemesi durumunda ise altın fiyatlarının 2026’da ons başına 3 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği not edildi.
ANZ’ye göre önümüzdeki dönemde küresel ekonomik ve siyasi belirsizliklerin seyri, altın fiyatlarında yön tayin edici olacak. Banka, özellikle para politikası ve jeopolitik risklerin, değerli metalde sert fiyat dalgalanmalarına zemin hazırlayabileceğine işaret ediyor.
Ons altının spot fiyatı 16 Aralık 2025 itibariyle yaklaşık 4.290 dolar/ons civarında işlem görüyor.
ANZ’nin kötü senaryoya göre altının 2026’da ons başına 3.500 dolara kadar gerileyebileceği tahmini, mevcut seviyeye göre yaklaşık 790 dolar düşüş anlamına geliyor.
ONS BAŞINA NE KADAR?
Bu da mevcut fiyattan yüzde yaklaşık 18 civarında bir gerileme ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken olumsuz bir dip senaryosu oluşturuyor.
Kötü senaryoda altının ons fiyatındaki yaklaşık 791 dolarlık gerileme, mevcut dolar kuruyla yaklaşık 33.770 TL’lik bir düşüş anlamına geliyor.