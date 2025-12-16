Altın alacaklar dikkat! Olumsuz senaryoda ne kadar düşecek? İşte dip noktadaki rakam

Altın yıl sonuna yaklaştığımız bu günlerde yön arayışına devam ediyor. 2026 için olumlu senaryolarda hemen her banka ya da finans kuruluşu çıtayı yukarı çeken rakamlar açıklıyor. Peki altın için işler ters giderse düşüş nereye kadar gidecek. İşte altın alacakların hesaba katması gereken o ihtimal hakkında tüm detaylar...