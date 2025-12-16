Menü Kapat
Altın için alarm uyarısı! Filiz Eryılmaz kritik direnç seviyelerini açıkladı

Aralık 16, 2025 13:13
1
altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor. Gümüş tarihi zirvesine oturdu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde altın ve gümüş piyasalarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu ve tüm yatırımcıların dikkat etmesi gereken direnç seviyelerine dikkat çekti.
 

2
Altın ve gümüş

ALTIN VE GÜMÜŞ TARAFINDA ZORLANMA DİKKAT ÇEKİYOR

Eryılmaz, “Gümüşte cuma günü satışın yedi temel nedenini anlatmıştık. JP Morgan’ın manipülasyon yaptığı, short pozisyonlarını kapatıp long pozisyon açtığı konuşuluyor. Güçlü bir temel gerekçe olmadığı için yeniden satışa geçilirse gümüş çok hızlı düşebilir. Bu durum riski düşük yatırımcılar için tedirgin edici” dedi. Gümüşün pozitif açıldığını ancak zorlandığını belirten Eryılmaz, “Ons gümüş 63,7 dolar seviyesindeydi, gün içinde 64,1 doları gördü. Tarihi zirve 64,6 dolar. Bu seviyelerin aşılmakta zorlandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
 

3
Altın ve gümüş için kritik veriler

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Eryılmaz, "Tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirse ya da geçmiş veriler aşağı yönlü revize edilirse altın ve gümüş için ek destek oluşabilir. İşsizlik oranı yüzde 4,4 bekleniyor. Perşembe günü ABD enflasyonu, cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı piyasalar açısından kritik. Bu veriler lehine gelirse dirençlerin kırılması şaşırtıcı olmaz" dedi.
 

4
altın

ALTINDA DİRENÇ OLUŞABİLİR

Altında da benzer bir zorlanma olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, "Altın gün içinde 4.350 dolara yaklaştı ancak 4.380 dolar olan tarihi rekoru aşmakta zorlanıyor. Riski düşük yatırımcılar için 4.320 dolar üzeri kalıcılık önemli. Bunun gram karşılığı yaklaşık 5.931 lira. Bu seviyenin üzerinde en az birkaç saatlik, tercihen günlük kapanış görmek gerekir" diye konuştu.

5
gram altın

Eryılmaz, "4.380 dolar civarında yeniden satışlar görülebilir. Gram altın yaklaşık 6.015 lira seviyesinde de direnç oluşabilir" dedi.
 

6
Altın tarihi zirveyi zorlayacak

ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ ZORLAYACAK

Biraz daha risk almak isteyenler için 4.280 dolar seviyesini işaret eden Eryılmaz, “Bu seviye gramda yaklaşık 5.880 liraya denk geliyor. Bu seviyelerin üzerinde altın yeniden tarihi zirveleri zorlayabilir. Genel hava pozitif. Bu nedenle satış önermiyoruz. Alım için belirtilen seviyeler üzerinde kalıcılık beklenmeli. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar kademeli alım yapabilir” ifadelerini kullandı.
 

7
Gümüş

GÜMÜŞ İÇİN RİSK YÜKSEK

Gümüşte riskin yüksek olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "65 dolar üzerinde kalıcılık olmadan gümüşte alım önermiyorum. Altın tarafında ise 4.320 dolar ve gramda 5.931 lira üzeri kalıcılık önemli" dedi.
 

8
altın gümüş fiyatları

Altın yatırım araçları arasındaki farka da dikkat çeken Eryılmaz, "Altın sertifikası ile fiziki gram altın arasındaki fark yüzde 43’e çıktı ve bu tarihi bir rekor. Uzun vadeli yatırımcı için bu çok büyük bir dezavantaj. Fiziki altın yerine sertifika almak uzun vadede ciddi maliyet yaratıyor. Uzun vadede altın biriktirecek olanların fiziki alımı tercih etmesi daha mantıklı" diye konuştu.

