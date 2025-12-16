Altın için alarm uyarısı! Filiz Eryılmaz kritik direnç seviyelerini açıkladı

Altın yatırım araçları arasındaki farka da dikkat çeken Eryılmaz, "Altın sertifikası ile fiziki gram altın arasındaki fark yüzde 43’e çıktı ve bu tarihi bir rekor. Uzun vadeli yatırımcı için bu çok büyük bir dezavantaj. Fiziki altın yerine sertifika almak uzun vadede ciddi maliyet yaratıyor. Uzun vadede altın biriktirecek olanların fiziki alımı tercih etmesi daha mantıklı" diye konuştu.