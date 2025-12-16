Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Sanatçının yakın arkadaşı Gonca Vuslateri, yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı.

GONCA VUSLATERİ'DEN DUYGULANDIRAN FATİH ÜREK PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le paylaşım yapan Vuslateri, ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.

MENAJERİNDEN FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını söylemişti.