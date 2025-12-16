Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!

Kategoriler
İstanbul
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Sanatçının yakın arkadaşı Gonca Vuslateri, yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le paylaşım yapan Vuslateri, ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.
2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını söylemişti.