 | Dilek Ulusan

Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!

Evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle aylardır hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Fatih Ürek hakkında çeşitli spekülasyon ortaya atılırken, Gonca Vuslateri'den duygulandıran mesaj geldi.

Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!
16.12.2025
16.12.2025
saat ikonu 12:24

Geçirdiği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen 'in tedavisi devam ediyor. Sanatçının yakın arkadaşı , yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı.

GONCA VUSLATERİ'DEN DUYGULANDIRAN FATİH ÜREK PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le paylaşım yapan Vuslateri, ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.

Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!

MENAJERİNDEN FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını söylemişti.

Gonca Vuslateri'den duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı!
#sağlık durumu
#teşhis
#yoğun bakım
#kalp krizi
#fatih ürek
#gonca vuslateri
#Magazin
