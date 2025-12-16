ZERGY ne zaman işlem görecek? ZERAY GYO halka arz sonuçları açıklandı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ZERAY) halka arz sonuçları duyuruldu. Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arz 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

116 milyon adet sermaye artırımı ve 40,8 milyon adet ortak satışı olmak üzere 156,8 milyon adet lot dağıtıldı. Zeray GYO halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 38, 4 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza katılan bireysel yatırımcı sayısının ise 348.179 olduğu açıklandı. Halka arzın adından yatırımcılar tarafından ZERHY ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi sorularının cevapları araştırılıyor.

ZERGY NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Zeray Gayrimenkul'ün Borsa'da ne zaman işlem göreceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Şirketin bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.

ZERAY GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Zeray GYO halka arzına katılım sağlayan bireysel yatırımcılara ortalama olarak 226 lot (2938 TL) verildi.

Halka arza katılan bireysel yatırımcı olarak 358.281 başvuru alınırken, 348.179 başvuru talebinin karşılandığı açıklandı. Kurumsal yatırımcı tarhinden ise 157 başvurudan, 150'sinin talebinin karşılandığı belirtildi.

Yurt içi bireysel yatırımcılar tarafında talep, planlanan tahsisatın 1,44 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılarda ise planlanan tahsisatın yaklaşık 2,48 katı talep gösterdi.