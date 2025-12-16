Selahattin Aydın kimdir, mesleği ne? Gain Medya kimin? Anahat Holding yönetim kurulu üyeleri

Anahat Holding A.Ş’nin sahibi Selahattin Aydın son dönemlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Başsavcılığı Gain Medya’ya yönelik terörizm finansmanının önlenmesi, aklama suçu soruşturma bürosu tarafından futbol ve diğer spor müsabaklarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma açtı. Bu gelişmelerin ardından Anahat Holding’de görev yapan Selahattin Aydın’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Selahattin Aydın kimdir, serveti ne kadar? İşte, Selahattin Aydın’ın hayatı…

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, 2022 yılında İstanbul/Ataşehir merkezli kurduğu Anahat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Holding, enerji kıymetli madenler, medya gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Anahat Holding'in en dikkat çekici yatırımı ise 21 Şubat 2025 tarihinde satın aldığı dijital yayın platformu GAİN Medya oldu. Bu satın almanın ardından Selahattin Aydın, GAİN Medya'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

GAİN MEDYA’NIN SAHİBİ KİM?

Gain medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Medya tarafından satın alınmıştır. Anahat Medya yönetim kurulu üyeleri arasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan gibi isimler yer almaktadır.

SELAHATTİN AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi. 3 şirket yöneticisinden birisi olan Selahattin Aydın gözaltına alındı.