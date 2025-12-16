Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Selahattin Aydın kimdir, mesleği ne? Gain Medya kimin? Anahat Holding yönetim kurulu üyeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital platform Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketler yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. Gain Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş tarafından satın alınmıştı. Gain Medya’nın yönetim kurulu başkanı olarak Selahattin Aydın görev yapıyordu. Peki Selahattin Aydın kimdir, neden gözaltına alındı? Gain Medya kimin? İşte, Anahat Holding yönetim kurulu üyeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selahattin Aydın kimdir, mesleği ne? Gain Medya kimin? Anahat Holding yönetim kurulu üyeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 09:12

Anahat Holding A.Ş’nin sahibi Selahattin Aydın son dönemlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Başsavcılığı Gain Medya’ya yönelik terörizm finansmanının önlenmesi, aklama suçu soruşturma bürosu tarafından futbol ve diğer spor müsabaklarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma açtı. Bu gelişmelerin ardından Anahat Holding’de görev yapan Selahattin Aydın’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Selahattin Aydın kimdir, serveti ne kadar? İşte, Selahattin Aydın’ın hayatı…

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, 2022 yılında İstanbul/Ataşehir merkezli kurduğu Anahat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Holding, enerji kıymetli madenler, medya gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Anahat Holding'in en dikkat çekici yatırımı ise 21 Şubat 2025 tarihinde satın aldığı dijital yayın platformu GAİN Medya oldu. Bu satın almanın ardından Selahattin Aydın, GAİN Medya'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

GAİN MEDYA’NIN SAHİBİ KİM?

Gain medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Medya tarafından satın alınmıştır. Anahat Medya yönetim kurulu üyeleri arasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan gibi isimler yer almaktadır.

Selahattin Aydın kimdir, mesleği ne? Gain Medya kimin? Anahat Holding yönetim kurulu üyeleri

SELAHATTİN AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi. 3 şirket yöneticisinden birisi olan Selahattin Aydın gözaltına alındı.

ETİKETLER
#Anahat Holding
#Selahattin Aydın
#Gain Medya
#Terörizm Finansmanı
#Suçtan Kaynaklı Malvarlığı Aklama
#Dolandırıkcılık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.