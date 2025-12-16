Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram ve Facebook'ta büyük skandal patlak verdi: Bile bile göz yummuşlar!

Meta, Çin kaynaklı dolandırıcılık ve yasa dışı bahis reklamlarından 3 milyar doların üzerinde kazanç sağlarken, Mark Zuckerberg'in önleyici tedbirleri engellediği öne sürüldü.

Serhat Yıldız
16.12.2025
16.12.2025
Sosyal medya devi ’nın, kullanıcılarının dolandırıldığını bilmesine rağmen merkezli sahte reklamlardan milyarlarca dolar gelir elde etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, kendi vatandaşlarının Meta çatısı altındaki sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklasa da, yerel şirketlerin küresel platformlar üzerinden yabancı tüketicilere vermesine müsaade ediyor.

Instagram ve Facebook'ta büyük skandal patlak verdi: Bile bile göz yummuşlar!

Bu strateji sonucunda Meta’nın Çin’deki reklam faaliyetleri devasa bir büyüme göstererek 2024 yılında 18 milyar doları aşan yıllık satış hacmine ulaştı. Bahsi geçen rakam, şirketin küresel gelirinin onda birinden fazlasına tekabül ediyor.

Ancak Reuters tarafından incelenen şirket içi belgelere göre Meta, elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 19’unun (3 milyar dolardan fazla) dolandırıcılık, yasa dışı kumar ve diğer yasaklı içerik reklamlarından kaynaklandığını hesaplamış durumda.

Instagram ve Facebook'ta büyük skandal patlak verdi: Bile bile göz yummuşlar!

ZUCKERBERG MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Reuters’ın ilgili belgelerden yola çıkarak yaptığı analize göre, Meta’nın dolandırıcılığı azaltmaya yönelik şirket içi çabaları, CEO Mark ’in müdahalesinin ardından sekteye uğradı.

Şirketin geçmişte Çin pazarında yer almak için taviz vermeye hazır olduğu, ancak daha sonra geri adım attığı biliniyor. Mevcut tablo, Meta’nın ilkeleri konusunda tutarlı davranmadığı ve Facebook’un ilk yıllarındaki "büyüme odaklı kayıtsızlık" kültürünü sürdürdüğü yorumlarına neden oluyor.

