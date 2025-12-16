Süleyman Demirel'i bile kandırmıştı! Yılların dolandırıcısı Raki yeniden hortladı: 40 bin dolarlık saat aynı yöntemle çalındı

İstanbul Bakırköy’de 5 Aralık tarihinde meydana gelen olayda; saat satışı yapan T.Y.D., isimli şahıs, kendisini arayan ve alıcı olduğunu söyleyen kişiyle uygun bir zaman bir buluşma ayarladı. Şüphelinin sözde ofisine giden T.Y.D., 40 bin dolarlık saati de yanında götürdü. Ofiste yapılan görüşmede şüpheli, saati inceleyerek satın alacağını söyledi ve saati müştekinin gözleri önünde dolaba koydu.