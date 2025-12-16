Menü Kapat
Süleyman Demirel'i bile kandırmıştı! Yılların dolandırıcısı Raki yeniden hortladı: 40 bin dolarlık saat aynı yöntemle çalındı

Aralık 16, 2025 11:15
1
40 bin dolarlık saat aynı yöntemle çalındı1

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan bir dolandırıcılık olayı 1980’li yıllara damga vuran ünlü dolandırıcı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun ‘Kunduzi’ yöntemini akıllara getirdi. Dolap arkasına açılan gizli bir bölme ile bir vatandaşın 40 bin dolar değerindeki saati çalındı. Öte yandan Raki'nin dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’i bile kandırdığı öne sürülmüştü. İşte detaylar...

2
Dolandırıcı1

İstanbul Bakırköy’de 5 Aralık tarihinde meydana gelen olayda; saat satışı yapan T.Y.D., isimli şahıs, kendisini arayan ve alıcı olduğunu söyleyen kişiyle uygun bir zaman bir buluşma ayarladı. Şüphelinin sözde ofisine giden T.Y.D., 40 bin dolarlık saati de yanında götürdü. Ofiste yapılan görüşmede şüpheli, saati inceleyerek satın alacağını söyledi ve saati müştekinin gözleri önünde dolaba koydu.

3
Dolandırıcı2

Habertürk'ün aktardığına göre; şüpheli saatin alıcısını bir süre sohbetle oyaladıktan sonra tuvalete gideceğini söyleyerek ofisten ayrıldı. Saatin dolapta olduğunu düşünen T.Y.D.'nin kurulan tuzağı fark etmesi neredeyse imkansızdı...

4
Dolandırıcı4

Daha önceden dolaba denk gelecek şekilde duvarı delen şüpheli,  “Burada sigara içilmez” tabelasını kaldırıp gizli bölmeden saati çıkardı. Uzun bir süre ofiste bekleyen T.Y.D., dolabı açtığında saatin yerinde olmadığını ve duvarın arkasından delinmiş olduğunu gördü.

5
Dolandırıcı5

Dolandırıldığını anlayıp büyük bir şok geçiren şahsın şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin gizli duvardan saati alarak kaçtığı anlar saniye saniye yansıyordu.

6
Dolandırıcı6

2 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Y.Ç. (55) ile olayı organize ettiği tespit edilen C.E. (51) yakalandı. C.E.’nin 11 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

7
Dolandırıcı7

AKILLARA 'RAKİ' LAKAPLI GÜNEY ZOBU GELDİ

Bu dolandırıcılık yöntemi, kamuoyunda 1980’li yılların ünlü dolandırıcısı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun, yıllarca konuşulan dolandırıcılık yöntemini akıllara getirdi. Sülün Osman’dan sonra Türkiye’nin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Zobu, döviz bulundurmanın suç olduğu yıllarda zenginleri hedef alıyordu.
 

8
Dolandırıcı8

İKİ KASA ARASINA GİZLİ DUVAR

Kiraladığı ofisin yan tarafını da tutarak iki mekan arasında deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor, dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor, ardından yan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu. Bu yönteme ‘Kunduzi’ adını veren Zobu’nun onlarca kişiyi bu şekilde dolandırdığı biliniyor.
 

9
Dolandırıcı9

SÜLEYMAN DEMİREL'İ BİLE KANDIRMIŞTI...

İyi derecede İngilizce konuşan ve kılıktan kılığa giren Güney Zobu’nun, bir dönem Amerikan subayı kıyafetiyle Hilton Oteli’nde dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’i bile Amerikan subayı olduğuna inandırarak kandırdığı iddia edilmişti.

