Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman ilk kez konuştu: Olaydan 10 - 15 dakika önce beni aradı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek ölen Güllü'nün ölümüne ilişkin, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olay günü Güllü'nün yanında olan Sultan Nur Ulu ise Güllü'yü kızının öldürdüğünü itiraf etmişti. Olayla ilgili birçok kişi açıklamalarda bulunurken, Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

İLKER KARAMAN "GÜLLÜ'NÜN YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI"

Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, katıldığı programda ünlü sanatçı hakkında; 'Kimseye güvenmiyorum, o yüzden eve kameralar taktırdım' dedi. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Güllü, 'kameraların fişleriyle kimse oynamasın' diyordu. Yükseklik korkusu vardı, pencerelere dikkat ederdi" dedi.

Güllü'nün en son kendisiyle konuştuğunu belirten Karaman, "Olaydan 10 - 15 dakika önce beni aradı. Maddiyatıyla ilgili hiç bilgi vermedi, ben de sormazdım ona. 'Her parayla bilezik alıyorum, yatırım yapıyordum' demişti. Yatak odasında kasası vardı. Son buluşmamızda 'seninle helalleşmeye geldim' dedi. Tartışmalarımız olmuştu, 'seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız birlikte buralardan gideceğiz' dedi.