Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulundu!

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulundu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 12:00

Kamuoyunda “Süper Vali” olarak bilinen ’nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı ’nun makam odasında dinleme cihazı bulundu. Dün akşam güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda dinleme cihazı bulunduğu bildirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir." dedi.

'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulundu!

BİNA GÜVENLİK ALTINA ALINDI

Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.

'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulundu!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA HÜKÜMSÜZDÜR"

Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

'Süper Vali'nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulundu!

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de feci kaza! İşçi servisi tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var
"Eşime neden baktın" cinayetinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı!
ETİKETLER
#siber suç
#mehmet kemal yazıcıoğlu
#recep yazıcıoğlu
#Tokat Belediyesi
#Dinleme Cihazı
#Casuscu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.