Kayseri'de feci kaza! İşçi servisi tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki servis minibüsü, tıra arkadan çarptı. Yaşanan feci kazayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Yaşanan feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.