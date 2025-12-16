Kayseri'de feci kaza! İşçi servisi tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki servis minibüsü, tıra arkadan çarptı. Yaşanan feci kazayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDE SIKIŞANLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Yaşanan feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.