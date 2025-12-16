Menü Kapat
Hava Durumu
10°
 Baran Aksoy

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

Son dakika haberi: AK Parti'nin hazırladığı Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı. AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor. 'Eve Dönüş' aşamasının ayrıntıları da belli oldu. İşte detaylar...

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 09:30

’nin Terörsüz süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunacağı raporun ayrıntıları belli oldu. AK Parti, süreç kapsamında üç aşamalı yasal düzenlemeyi öngörüyor...

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

AK Parti'nin raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler ise şu şekilde:

5 YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kamuoyunda “Eve Dönüş” olarak bilinen, suça karışmamış terör örgütü mensuplarına yönelik yasal bir düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar, 5 yıllık kapsamında salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında bulunanların da Türkiye’ye dönüşüne imkan tanınacak.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

MESLEK EDİNME KURSLARI, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMA FIRSATI

Şimdilik özel bir rehabilitasyon programı planlanmıyor. Ancak geri dönenlerden talep edenlere meslek edindirme kursları ve eğitimlerini tamamlama gibi konularda her türlü destek sağlanacak.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

Yurtdışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensuplarına ilişkin güvenlik birimlerinde ayrıntılı kayıtlar bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 80’inin suça karışmadığı değerlendiriliyor.

TERÖR SUÇU DEĞİL, ADLİ SUÇ GİBİ KABUL EDİLECEK

Suça karışmış terör örgütü mensuplarına yönelik düzenleme yapılabilmesi için Suriye’deki gelişmeler dikkate alınacak. “Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı ve silahların tamamen teslim edildiğinin” güvenlik birimlerince tescil edilmesi şartı aranacak. Bu aşamadan sonra ikinci süreç başlayacak.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş

"ŞEFFAFLIK, DOĞRU AKTÖRLER, TUTARLI SÖYLEM"

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.

