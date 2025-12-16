Van'da yoğun kar yağışı! Kent kar altında kaldı: Uçak seferleri rötar yaptı

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından doğu illerinde yoğun kar yağışı başladı. Birçok ilde hava sıcaklıkları 5 derece birden azaldı, kış kendini göstermeye başladı. Bu illerin de başında yoğun kar yağışının etkili olduğu Van yer aldı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Aralıksız yağan kar sabah saatlerinde de devam etti. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

BİRÇOK UÇUŞ RÖTARLI GERÇEKLEŞİYOR

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

"KAR VE YAĞMUR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan İrfan Başdinç isimli vatandaş, eski yıllara göre karın az yağdığını belirterek, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Çok şükür yağdı. Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli. Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır" dedi.