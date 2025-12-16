Menü Kapat
Hava Durumu
10°
Meteoroloji listeyi paylaştı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Birçok il için alarm verildi

Aralık 16, 2025 07:39
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı bildirildi. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini arttıracak.  Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetlenecek. Hava sıcaklıkları ise  iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte 16 Aralık Salı il il bölge bölge hava durumu...

2
marmara hava durumu

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Az bulutlu

3
ege hava durumu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Az bulutlu

4
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

5
iç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

7
karadeniz hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9
güneydoğu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

