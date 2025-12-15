Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 'Sürpriz yaşanabilir'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun birçok kentinde kar yağışı ve buz gibi hava beklendiği bildirildi. Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis ve Artvin'de lapa lapa kar beklenirken, beklenen açıklama Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim İstanbul için yeni yıla dikkat çekti.

"YILBAŞINDA DA KAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

BİRÇOK KENTTE KAR VAR

Bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurtta güneşli hava etkisini arttıracak.