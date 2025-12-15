Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 'Sürpriz yaşanabilir'

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü, birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar ise yılbaşının yaklaşmasıyla 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çok merak edilen soruyu Prof. Dr. Orhan Şen cevapladı. Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni yılı işaret ederek tarih verdi

15.12.2025
15.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun birçok kentinde ve buz gibi hava beklendiği bildirildi. , Yozgat, Kırşehir, , Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis ve Artvin'de lapa lapa kar beklenirken, beklenen açıklama Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim için yeni yıla dikkat çekti.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 'Sürpriz yaşanabilir'

"YILBAŞINDA DA KAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 'Sürpriz yaşanabilir'

BİRÇOK KENTTE KAR VAR

Bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurtta güneşli hava etkisini arttıracak.

Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 'Sürpriz yaşanabilir'
