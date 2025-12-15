Meteoroloji birçok il için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca durmadan yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Aralık Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacak. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise 2 gün boyunca kuvvetli kar yağışının beklendiği yerleri uyardı. Bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurtta güneşli hava etkisini arttıracak.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarız zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu