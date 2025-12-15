Akaryakıta büyük indirim! Bu gece pompaya yansıyacak: İşte 15 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Kategoriler
İstanbul
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar düştü. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında indirim getirdi.
Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.
13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi 52-53 lira seviyelerine gerileyecek.
İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51
İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88
Ankara 55.35 54.13 28.40
İzmir 55.71 54.49 28.33