Bağ-Kur'luların beklediği haber geldi! İşte esnaf için kritik hesaplama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, küçük esnaf için BAĞ-KUR prim günü 9000’den 7200’e indirilecek. Bu düzenleme hayata geçerse, bazı küçük esnaflar için ihya yapmaya gerek kalmayabilir. Prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan BAĞ-KUR’lular, bu süreleri ihya ederek yeniden kazanabiliyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla ihya maliyetleri ciddi biçimde artacak. Bu nedenle emekli olmak için borçlanma yapacak vatandaşların ödeme ve başvuru tarihine çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte detaylar...
Habertürk'te yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular için 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile bir tür prim affı getirildi. Ödenmeyen prim borçları silindi ve buna karşılık prim borcunun bulunduğu döneme ait sigortalılık süreleri durduruldu.
Prim borçları silinip sigortalılık süreleri durdurulurken kendilerine bir de hak tanındı. Buna göre, BAĞ-KUR’lular ekonomik durumları iyileştiğinde durdurulan sigortalılık sürelerine ait primleri başvuru yaptıkları tarihteki asgari ücret üzerinden ödeyerek söz konusu sigortalılık sürelerini ihya edebiliyorlar.
Prim borçlarının yapılandırılması için geçmiş yıllarda çıkartılan kanunlarda BAĞ-KUR’lulara ihya kolaylığı sağlandı. Cari asgari ücret yerine daha uygun koşullarda prim ödemek suretiyle durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etme hakkın tanındı.
TBMM Genel Kurulunda önceki hafta kabul edilen kanunla birtakım primler ile birlikte BAĞ-KUR ihya primleri de artırıldı. Bugüne kadar ihya için asgari ücretin yüzde 34,75’i oranında prim alınırken, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ihya prim oranı asgari ücretin yüzde 45’ine çıkartılacak. Buna göre, 1 günlük ihya için şu an 301,23 TL prim alınırken, asgari ücrete hiç zam gelmese bile yeni yıldan itibaren 390,08 TL prim alınacak. Asgari ücrete hiç zam yapılmasa bile ihya maliyeti bugünkü asgari ücret üzerinden yüzde 29,5 oranında artacak.
Asgari ücrete yüzde 25 zam geldiğinde 1 günlük ihya primi 487,60 TL’ye, yüzde 30 zam geldiğinde ise 1 günlük ihya primi 507,11 TL’ye çıkacak. Bu durumda ise asgari ücrete yüzde 25 zam geldiğinde ihya maliyeti yüzde 61,87, asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde ise ihya maliyeti yüzde 68,35 oranında artacak.
BAĞ-KUR ihya hakkından, ölen kişiden ölüm aylığı bağlatma hakkı bulunan eş veya çocukları da yararlanabiliyor.
Durdurulan süreyi ihya ettiğinde prim gün süresi ölüm aylığı bağlatmak için yeterli hale gelen kişiler ihya maliyetindeki artıştan etkilenmemek için başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapması gerekiyor.
BAĞ-KUR’dan normal emeklilik için 9000 prim gününü tamamlamak gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 5400 prim günü aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yaptığı açıklamada, küçük esnaf için BAĞ-KUR prim gününün 9000’den 7200’e indirileceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir süre önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda bu vaadi hayata geçirmek için hazırlık yaptıklarını ifade etti. Prim indiriminden tüm BAĞ-KUR’lular değil, küçük esnafın yararlanması bekleniyor.
Prim borcunu ödemediği için sigortalılık süresi durdurulan kişilerin, BAĞ-KUR prim günü süresinin 7200’e indirileceğini de dikkate alarak ihya konusunda karar vermeleri gerekir. Mevcut süre ve emeklilik hakkı elde edinceye kadar çalışmaya devam ettiklerinde kazanacakları süre 7200 günü tamamlamaya yeterli olan küçük esnafın durdurulan sigortalılık süresini ihya etmesi gerekmeyebilir.