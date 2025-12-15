Bağ-Kur'luların beklediği haber geldi! İşte esnaf için kritik hesaplama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, küçük esnaf için BAĞ-KUR prim günü 9000’den 7200’e indirilecek. Bu düzenleme hayata geçerse, bazı küçük esnaflar için ihya yapmaya gerek kalmayabilir. Prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan BAĞ-KUR’lular, bu süreleri ihya ederek yeniden kazanabiliyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla ihya maliyetleri ciddi biçimde artacak. Bu nedenle emekli olmak için borçlanma yapacak vatandaşların ödeme ve başvuru tarihine çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte detaylar...



