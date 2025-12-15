Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2025: Hangi kadrolara alım yapılacak, başvuru şartları neler?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı belli oldu. Mühendis, mimar, tekniker, avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, fizyoterapist, hemşire, sağlık personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aile sosyal destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün (15 Aralık) itibariyle başladı. Adaylar başvurularını 26 Aralık tarihine kadar tamamlayacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak atamaları yapılsa dahi işlemleri iptal edilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ne? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, bütçe görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada 3 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, kamu işe alım (kariyerkapisi.gov.tr/isealım) adresi üzerinden veya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla yapabilir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için kadro dağılımı belli oldu. En fazla kadro destek personeli çocuk bakıcısı kadrosuna ayrıldı. 798 çocuk bakıcısı kadın ve 651 çocuk bakıcısı erkek alımı gerçekleştirilecek. 63 Hemşire, 169 sosyal çalışmacı, 112 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte, kadro dağılımı;

Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Kadın): 798 kişi

Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Erkek): 651 kişi

Destek Personeli (Engelli Bakıcısı, Kadın/ Erkek):194

Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı, Kadın/ Erkek):580

Sosyal Çalışmacı (4/B): 169 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın,/Erkek): 112 kişi

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, Kadın/Erkek): 98 kişi

Psikolog (4/B): 130 kişi

Çocuk Gelişimcisi (4/B): 53

Hemşire (4/B): 63 kişi

Fizyoterapist (4/B): 42 kiş

ASDEP: 43

Diğer Sağlık Personeli: 21

Mühendis: 16

Öğretmen: 11

Avukat: 10

Tekniker: 4

Mimar:3

Destek Personeli(Bakım Personeli): 2

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık tarihine kadar sürecek. Ardından yerleştirme işlemleri için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması vb. işlemler yapılacak.

Asil yerleştirmeler adayların KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için ilk tercihine yerleşemeyen adaylar, ikinci tercihine yerleştirilecek. Adaylar arasında KPSS puan eşitliği olması durumunda ise diploma tarihi, eşitliğin sürmesi durumunda ise yaşı büyük olana öncelik verilecek.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?