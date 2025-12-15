Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

Avustralya Sidney'deki kanlı saldırının ardından Müslümanlar hedef alındı. Sidney'in batısında bulunan bir Müslüman mezarlığına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Narellan Mezarlığı'na kesik domuz kafaları atıldı.

Avustralya'nın şehrinde 16 kişinin ölümüne 42 kişinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırının ardından Sidney'in batısında bulunan Müslüman mezarlığı Narellan hedef alındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Narellan Mezarlığı'na kesik domuz kafaları bıraktı.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

''ÖFKE, ACI VE BÖLÜNMEYİ TETİKLİYOR''

Dailymail'in haberine göre, Müslüman mezarlığına yapılan bu çirkin saldırıyı mezar kazıcı Ahmad Hraichie duyurdu ve barışın yönteminin bu olmadığını belirterek isyan etti. Bu hareketin nefret suçu olduğunu ve anlamsız olduğunu söyleyen Hraichie, "Nefretten başka bir şeyi kanıtlamadınız. Bu yaptığınız bir problemin çözümü değil, siz problemsiniz" dedi.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

Hraichie, "Bu tamamen salaklık. Hiçbir şey kanıtlamadınız. Bu sadece öfke, acı ve bölünmeyi tetikliyor" diyerek bu saldırının başka benzer nefret suçlarını da tetikleyebileceğini söyledi. Açıklamalarda bulunan Hraichie, "Bu mezarlarda ölen kişiler, dünkü olaydan çok daha önce öldü. Yaşananlarla hiçbir bağları yok. Mezarlıklar her inanca mensup insanlar için dinlenme, saygı ve itibar yerleridir. Eğer barış istiyorsanız, bu yöntem doğru değil. Eğer adalet istiyorsanız bu doğru yol değil"

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

SALDIRGANIN CESEDİNİ TESLİM ALMAYI REDDETTİLER

Bondi'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren 24 yaşındaki Naveed Akram ve 50 yaşındaki babası Sajid Akram olduğu açıklandı. Müslüman mezarlığına çirkin saldırı ise Müslüman toplum temsilcileri, saldırgan Sajid Akram'ın cenaze törenini ya da cesedini teslim almayı reddedeceklerini açıklamasının ardından gerçekleştirildi.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

SALDIRGANA MÜDAHALE EDEN KAHRAMAN MÜSLÜMAN

Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı. İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, manavlık yapan Ahmed olduğu belirtildi.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

TRUMP: BU CESUR ADAMA SAYGI DUYUYORUM

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, saldırıyı "tamamen antisemitik bir olay" şeklinde nitelendirirken, saldırganlardan birine doğrudan müdahale ederek birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olan Ahmed el-Ahmed adlı kişiden övgüyle bahsetti.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

ABD Başkanı, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." dedi.

SİDNEY'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Avustralya'daki katliamın ardından Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Kesik domuz kafası attılar

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

