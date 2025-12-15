Menü Kapat
10°
Dünya


 Berrak Arıcan Baş

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin kaçtıkları Rusya'da nasıl bir yaşam sürdüklerine dair ayrıntılar ortaya çıktı. Esad'ın yeniden göz doktorluğuna dönmek istediği bu yüzden de Rusça öğrenmeye başladığı iddia edildi. Aileye yakın bir kaynak açıklamalarıyla dikkat çekti.

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı
'de geçtiğimiz yıl Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün hükümeti ele geçirmesiyle beraber ve ailesi gizlice 'ya kaçtı. Moskova'da sürgün hayatı süren devrik lider Esad ve ailesinin nasıl bir yaşam sürdüğüne dair aileye yakın bir kaynaktan açıklamalar geldi.

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

''ESAD GÖZ DOKTORLUĞUNA GERİ DÖNECEK''

The Guardian gazetesinin haberine göre, Esad ailesinin bir dostu, "Beşar göz doktorluğuna dair bilgilerini tazeleyip Rusça öğreniyor" dedi. Geçmiş yıllarda Londra'da tıp eğitimi alan Esad'ın yeni müşterilerinin Rusya'nın zengin elitleri olabileceği belirtildi. Esad'ın bilgilerini tazelediğini söyleyen kaynak, ''Tabii ki paraya ihtiyacı yok ama bu işe tutku duyuyor. Suriye'de savaş başlamadan önce Şam'da oftalmoloji üzerine çalışıyordu.'' bilgisini verdi. Ailenin izole fakat lüks bir hayat yaşadığını söyledi.

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

ZENGİN MUHİTTE OTURUYORLAR

Esad'ın aile dostunun açıklamalarının yanı sıra haberde, Rusya ve Suriye'deki kaynakların iddialarına da yer verildi. Esad ailesinin Moskova'nın 'zengin muhiti' Rublyovka'da yaşadığı öne sürüldü. Ülkesinden kaçan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de aynı bölgede yaşadığının tahmin edildiği aktarıldı.

''DIŞ DÜNYAYLA TEMASI ÇOK AZ''

Esad ailesinin, Moskova'daki nüfuzlu yöneticilerle temasa geçmesinin engellendiği belirtildi. Aile dostu, konuya ilişkin şunları anlattı:

''Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.''

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

''PUTİN'İN KAYBEDENLERE TAHAMMÜLÜ YOK''

Kremlin'e yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri de haberde yer aldı:

''Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere tahammülü çok az. Esad artık nüfuzlu bir figür ya da yemeğe davet edilecek ilginç bir misafir gibi görülmüyor.''

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

BEŞAR ESAD YAKINDA KONUŞABİLİR!

Öte yandan tedavisi gördüğü bilinen Esma Esad'ın da sağlığına kavuştuğu öne sürüldü. Beşar Esad'ın ise Suriye iç savaşını kendi tarafından anlatmaya hazırlandığı fakat Rus yetkililerden onay beklediği iddia edildi.

Esad'ın 3 çocuğunun ise Moskova'da ebeveynleriyle beraber yaşadığı, 22 yaşındaki Zeynep Esad'ın mezuniyet törenine aile bireylerinin Beşar Esad'sız şekilde katıldığı belirtildi.

ESAD AİLESİNİN BAE ZİYARETLERİ

Esad'ın çocuklarının sık sık Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği ve annelerinin de en az bir kere onlara katıldığı da haberde yer alan iddialar arasında. Başta BAE'ye sığınmayı uman ailenin Arap ülkesinden izin alamadığı da öne sürüldü.

Beşar Esad göz doktorluğuna geri dönecek! Ailesiyle beraber nasıl yaşam sürdüğü ortaya çıktı

Beşar Esad, eşi Esma'yla 2000'de evlenmişti. Çiftin iki erkek çocuğu da var. Kerim 20, dedesinin adını taşıyan Hafız ise 24 yaşında.

