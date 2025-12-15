Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Gaziantep Futbol Kulübü’nde Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi. Süper Lig’de dün oynanan ve 1-0 mağlup bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini birakacağını açıklayan Burak Yılmaz’ın bugün istifa ettiği ve görevden ayrıldığı açıklandı.



Gaziantep FK Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.





Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

'2 MAÇ SONRA BURADA OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Burak Yılmaz dünkü maçın ardında yaptığı açıklamada ise takımın başında iki hafta daha olacağını belirterek şunları söylemişti:

"Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar.

Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım."





