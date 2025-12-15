Yolcu otobüsünde dehşet! Öldüğünü kimse anlamadı, koltukta can verdi

İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Kilometrelerce yol gelen otobüs Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. Herkesin inmesi üzerine 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Metin Altınok’un hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Herkes yaşlı adamı uyuyor sansa da durum çok farklı çıktı.

KOLTUKTA HAYATINI KAYBETMİŞ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.