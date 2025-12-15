Menü Kapat
Yolcu otobüsünde dehşet! Öldüğünü kimse anlamadı, koltukta can verdi

İstanbul’dan Samsun’a seyir halindeki yolcu otobüsünde dehşet yaşandı. Kilometrelerce yol gelen 65 yaşındaki bir yolcu, otobüsün son durağı olan Samsun Otogarı’nda ölü olarak bulundu. Uzmanlar ölümün şüpheli olduğunu belirtti.

Yolcu otobüsünde dehşet! Öldüğünü kimse anlamadı, koltukta can verdi
İstanbul’dan istikametine seyir halinde olan otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Kilometrelerce yol gelen Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. Herkesin inmesi üzerine 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Metin Altınok’un hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Herkes yaşlı adamı uyuyor sansa da durum çok farklı çıktı.

KOLTUKTA HAYATINI KAYBETMİŞ

Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

