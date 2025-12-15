Sağa yanaşayım derken motosiklete çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, bir anda sinyal verip sağa yanaşmak isteyince, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki iki kişi hafif yaralanırken, arkadan gelen motosikletli polis olaya müdahale etti. Kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çarpışma ve motosiklet üzerinde bulunan kişilerin yere düşme anları yer alıyor.