Kocaeli’de 'kız meselesi' cinayeti kamerada!

Kocaeli’de dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana gelen olayda, markette çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle bir süre konuştu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Yiğit T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Yiğit T.’nin, Toprak Yiğitdoğan’a silahla ateş ettiği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.