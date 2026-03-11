Jetler sınır güvenliği için Yüksekova semalarında devriyede!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, İran sınır hattı boyunca gece ve gündüz gerçekleştirdikleri devriye uçuşlarıyla bölge güvenliğini tesis ediyor. Gün boyu aralıklarla icra edilen uçuşların, TSK'nın rutin faaliyetleri ve sınır güvenliği stratejileri kapsamında kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, bölgedeki yerel kaynaklar sınır hattında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını vurguladı. Savaş uçaklarının varlığının caydırıcılık sağladığı bölgede, sahadaki sükunetin korunduğu gözlemlendi. Milli Savunma Bakanlığı unsurları, bölgedeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor.