Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Mart 11, 2026 09:47
1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da dize getirdi. Tarihi gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması sil baştan değişti. İşte Türkiye'nin yeni sıralaması...

2
RAMS PARK'TA TARİHİ GECE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. İğne atsan yere düşmeyecek tribünler önünde oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Premier Lig devine sahayı dar etti.

3
MARİO LEMİNA SAHNEYE ÇIKTI

Maçın kaderini belirleyen an, Mario Lemina'nın kafasından geldi. Orta sahada sergilediği müthiş performansını şık bir golle süsleyen Gabonlu yıldız, Liverpool ağlarını sarsarak skoru 1-0'a getirdi ve takımı galibiyete taşıdı.

4
RÖVANŞ ÖNCESİ DEV AVANTAJ

Zorlu deplasman öncesi kalesini gole kapatan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Cimbom, İngiltere'deki rövanş için büyük bir avantaj cebine koydu. Liverpool karşısında alınan bu stratejik galibiyet, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

5
ÜLKE PUANINDA "ASLAN" PAYI

Galatasaray’ın bu tarihi başarısı sadece kulüp için değil, Türkiye için de kritik bir öneme sahipti. Alınan galibiyet puanları, UEFA ülke sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırdı. 

6
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Temsilcilerimizin başarısıyla Türkiye, Çekya ile olan farkı açarak ilk 9'daki yerini perçinledi. İşte Türkiye'nin o listedeki yeni konumu ve rakiplerimizle aradaki fark...

 

7
1- İNGİLTERE: 113.130

8
2- İTALYA: 98.303

9
3- İSPANYA: 92.359

10
4- ALMANYA: 88.688

11
5- FRANSA: 80.141

12
6- PORTEKİZ: 69.266

13
7- HOLLANDA: 67.012

14
8- BELÇİKA: 61.850

15
9- TÜRKİYE: 51.475

16
10- ÇEKYA: 48.325

