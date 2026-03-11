Galatasaray, Liverpool'u devirdi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da dize getirdi. Tarihi gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması sil baştan değişti. İşte Türkiye'nin yeni sıralaması...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. İğne atsan yere düşmeyecek tribünler önünde oynanan maçta sarı-kırmızılılar, Premier Lig devine sahayı dar etti.
Maçın kaderini belirleyen an, Mario Lemina'nın kafasından geldi. Orta sahada sergilediği müthiş performansını şık bir golle süsleyen Gabonlu yıldız, Liverpool ağlarını sarsarak skoru 1-0'a getirdi ve takımı galibiyete taşıdı.
Zorlu deplasman öncesi kalesini gole kapatan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Cimbom, İngiltere'deki rövanş için büyük bir avantaj cebine koydu. Liverpool karşısında alınan bu stratejik galibiyet, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray’ın bu tarihi başarısı sadece kulüp için değil, Türkiye için de kritik bir öneme sahipti. Alınan galibiyet puanları, UEFA ülke sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırdı.
Temsilcilerimizin başarısıyla Türkiye, Çekya ile olan farkı açarak ilk 9'daki yerini perçinledi. İşte Türkiye'nin o listedeki yeni konumu ve rakiplerimizle aradaki fark...