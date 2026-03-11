İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

İran'da ABD ve İsrail saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili isim öldürüldü. Saldırıların 10. gününde İran yeni liderinin Hamaney'in oğlu Mücteba'nın olduğunu duyurdu. Fakat yeni lider şimdiye kadar hiç halkın karşısına çıkmadı. İran halkı bir bir Mücteba'ya bağlılığını açıklarken onun bu kadar sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

56 yaşındaki yeni liderin hiçbir video kaydı olmaması hatta yazılı bir açıklama dahi yapmamasını ABD basınından New York Times ele aldı. Habere göre, Mücteba'nın bu sessizliğinin altında güvenlik endişesi yatıyor.

İsrail tarafından şimdiye kadar birçok suikast tehdidi alan Mücteba'nın bulunduğu yerin tespit edilmemesi için sessizliğini koruduğu öne sürüldü. İranlı yetkililere göre yapılacak herhangi bir açıklama ya da görüntü paylaşımı, yeni liderin yerini belli edebilir.

MÜCTEBA HAMANEY YARALANDI MI?

Öte yandan Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddiaları da var. İsrail ve ABD'nin saldırılarının ilk gününde, Mücteba'nın bacaklarından yaralandığı öne sürüldü. Fakat nasıl yaralandığına ya da sağlık durumuna dair net bir bilgi yok.

Yetkililer, Hamaney'in bilincinin açık olduğunu ve "yüksek güvenlikli bir yerde koruma altında" olduğunu ve dışarıyla iletişiminin sınırlı olduğunu belirtti.

New York Times'a konuşan iki İsrailli askeri yetkili de İsrail'in topladığı istihbaratın Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta bacaklarından yaralandığı yönünde olduğunu gösterdiğini söyledi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA: SAĞLIKLI VE GÜVENDE

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan ise iddiaları yalanladı. Yusef Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA AİLE ÜYELERİNİ KAYBETTİ

Hamaney'in yaralandığı 28 Şubat günü, babası ve eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney de karargahına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Söz konusu saldırıda Mücteba'nın annesi, eşi ve bir oğlu da hayatını kaybetmişti.