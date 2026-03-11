Menü Kapat
TGRT Haber
10°
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine getirilen oğlu Mücteba Hamaney henüz halkın karşısına çıkmadı hatta bir mesaj bile vermedi. Saldırılar sırasında birçok aile üyesini kaybeden Mücteba'nın da yaralandığı iddiaları ele alındı ve ABD basını bu sessizliğin sebebini yazdı.

'da ve saldırılarında dini lider ve çok sayıda üst düzey yetkili isim öldürüldü. Saldırıların 10. gününde İran yeni liderinin Hamaney'in oğlu Mücteba'nın olduğunu duyurdu. Fakat yeni lider şimdiye kadar hiç halkın karşısına çıkmadı. İran halkı bir bir Mücteba'ya bağlılığını açıklarken onun bu kadar sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

İran'da ABD ve İsrail saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesinin ardından, yeni lider olarak açıklanan Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in halkın karşısına çıkmaması güvenlik endişelerine ve yaralanma iddialarına yol açtı.
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.
Saldırıların 10. gününde İran yeni liderinin Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu duyurdu.
Mücteba Hamaney şimdiye kadar hiç halkın karşısına çıkmadı ve hiçbir video kaydı veya yazılı açıklama yapmadı.
New York Times'a göre, Mücteba Hamaney'in sessizliğinin altında güvenlik endişesi yatıyor ve İsrail'den aldığı suikast tehditleri nedeniyle yerinin tespit edilmemesi için korunduğu öne sürülüyor.
Mücteba Hamaney'in saldırıların ilk gününde bacaklarından yaralandığına dair iddialar bulunuyor ve İsrailli askeri yetkililer de bu yönde istihbarat topladıklarını belirtti.
Saldırıda Mücteba Hamaney'in annesi, eşi ve bir oğlu da hayatını kaybetti.
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

56 yaşındaki yeni liderin hiçbir video kaydı olmaması hatta yazılı bir açıklama dahi yapmamasını ABD basınından New York Times ele aldı. Habere göre, Mücteba'nın bu sessizliğinin altında güvenlik endişesi yatıyor.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

İsrail tarafından şimdiye kadar birçok suikast tehdidi alan Mücteba'nın bulunduğu yerin tespit edilmemesi için sessizliğini koruduğu öne sürüldü. İranlı yetkililere göre yapılacak herhangi bir açıklama ya da görüntü paylaşımı, yeni liderin yerini belli edebilir.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

MÜCTEBA HAMANEY YARALANDI MI?

Öte yandan Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddiaları da var. İsrail ve ABD'nin saldırılarının ilk gününde, Mücteba'nın bacaklarından yaralandığı öne sürüldü. Fakat nasıl yaralandığına ya da sağlık durumuna dair net bir bilgi yok.

Yetkililer, Hamaney'in bilincinin açık olduğunu ve "yüksek güvenlikli bir yerde koruma altında" olduğunu ve dışarıyla iletişiminin sınırlı olduğunu belirtti.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

New York Times'a konuşan iki İsrailli askeri yetkili de İsrail'in topladığı istihbaratın Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta bacaklarından yaralandığı yönünde olduğunu gösterdiğini söyledi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA: SAĞLIKLI VE GÜVENDE

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan ise iddiaları yalanladı. Yusef Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden

SALDIRIDA AİLE ÜYELERİNİ KAYBETTİ

Hamaney'in yaralandığı 28 Şubat günü, babası ve eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney de karargahına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Söz konusu saldırıda Mücteba'nın annesi, eşi ve bir oğlu da hayatını kaybetmişti.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden
