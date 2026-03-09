ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk gününde dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i öldürdü. Saldırıların 10. gününde ise İran yeni bir lider seçtiğini, Hamaney'in yerine oğlu Mücteba'nın artık lider olduğunu duyurdu. İsrail ise bu duyurunun ardından İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e yönelik suikast tehdidinde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e İsrail'den suikast tehdidi 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü ve sonrasında oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider seçildiği, İsrail'in ise bu gelişmenin ardından Mücteba Hamaney'e yönelik suikast tehdidinde bulunduğu iddia edildi. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlattı. İlk gün dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. Saldırıların 10. gününde İran, yeni lider olarak Mücteba Hamaney'i seçtiğini duyurdu. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mücteba Hamaney'i listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini kullandı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Mücteba Hamaney için "yürüyen bir ölü" dedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı paylaşımda, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" demişti.

''YOLUNDA İLERLEYENLER YOLUNDAN GİDERLER''

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.

Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

https://x.com/AmirOhana/status/2030753292586749987

''MÜCTEBA YÜRÜYEN BİR ÖLÜ''

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü." dedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney" hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.