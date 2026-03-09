Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İran'a yardım ettiği iddia edilen Rusya'dan yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'a yardım ettiği öne sürülen Rusya'dan yeni lider için tebrik mesajı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e tebriklerini iletti.

09.03.2026
09.03.2026
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sırasında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney geldi. ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında İran'ın yanında olduğunu açıklayan Rusya'dan ise Tahran'a tebrik mesajı gecikmedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında öldürüldü.
İran liderlik makamına, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, Uzmanlar Meclisi tarafından ezici oy çoğunluğuyla seçildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mücteba Hamaney'e gönderdiği tebrik mesajında, babasının yolundan gitmesini umduğunu ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğine emin olduğunu belirtti.
Putin, Rusya'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortağı olduğunu yineledi ve İran'a destek sözü verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın İran'a bilgi veya yardım gönderip göndermediği konusundaki iddiaları değerlendirdi.
Trump, Rusya'nın İran'a bilgi gönderse dahi bunun çok faydası olmadığını ifade etti.
Witkoff ise Moskova'ya İran'a bilgi veya yardım göndermemeleri yönünde güçlü bir şekilde söylediğini dile getirdi.
İran'a yardım ettiği iddia edilen Rusya'dan yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

''ZORLU SINAVLAR KARŞISINDA BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞINIZA EMİNİM''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e gönderdiği mesajda babasının yolundan gitmesini umduğunu belirten şu mesajı iletti:

"İran lideri seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi sunarım. İran'ın silahlı saldırılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu yüksek makamdaki göreviniz şüphesiz büyük cesaret ve özveri gerektirecektir. Babanızın çalışmalarını onurlu bir şekilde sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim."

İran'a yardım ettiği iddia edilen Rusya'dan yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

Tahran'a olan sarsılmaz desteğini ve İran'la dayanışmasını tekrar teyit eden Putin, "Rusya, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Önünüzdeki zorlu görevlerin üstesinden gelmenizde başarılar, sağlık ve metanet dilerim." sözlerine yer verdi.

Öte yandan İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

TRUMP'TAN RUSYA'YA VE İRAN'A MESAJ

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Rusya'nın Tahran'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu iddiayı değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

İran'a yardım ettiği iddia edilen Rusya'dan yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

