İran'a yardım ettiği iddia edilen Rusya'dan yeni lider Mücteba Hamaney'e tebrik

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sırasında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney geldi. ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında İran'ın yanında olduğunu açıklayan Rusya'dan ise Tahran'a tebrik mesajı gecikmedi.

Özetle

''ZORLU SINAVLAR KARŞISINDA BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞINIZA EMİNİM''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e gönderdiği mesajda babasının yolundan gitmesini umduğunu belirten şu mesajı iletti:

"İran lideri seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi sunarım. İran'ın silahlı saldırılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu yüksek makamdaki göreviniz şüphesiz büyük cesaret ve özveri gerektirecektir. Babanızın çalışmalarını onurlu bir şekilde sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim."

Tahran'a olan sarsılmaz desteğini ve İran'la dayanışmasını tekrar teyit eden Putin, "Rusya, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Önünüzdeki zorlu görevlerin üstesinden gelmenizde başarılar, sağlık ve metanet dilerim." sözlerine yer verdi.

Öte yandan İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

TRUMP'TAN RUSYA'YA VE İRAN'A MESAJ

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Rusya'nın Tahran'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu iddiayı değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.