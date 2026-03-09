ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları devam ederken Tahran da çevre ülkelerdeki bulunan ABD üslerini hedef alıyor. Körfez ülkelerinin ise sabrı tükenmeye başladı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz kanalı Sky News'e verdiği röportajda İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Katar'a düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendirdi.

Dinle

ABD ve İsrail saldırılarına misillemeyle karşılık veren İran'a Katar'dan sert tepki: İhanete uğradık! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 99

Katar Başbakanı Al Sani, İran saldırıları nedeniyle "büyük bir ihanet duygusu" yaşadığını söyledi. "Savaşın başlamasından belki sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkeleri hemen saldırıya uğradı" diye de ekledi.

Bölgedeki birçok ülkenin İran’a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarını açıkça ifade ettiğini söyleyen başbakan, diplomatik çözüm için yoğun çaba gösterildiğini ifade etti.

''SALDIRI KARARI YANLIŞ HESAPLAMA''

İran’ın Körfez ülkelerine saldırma kararını "büyük bir yanlış hesaplama" olarak niteleyen Şeyh Muhammed, bunun tüm diplomatik çabaları "yok ettiğini" savundu.

Şeyh Muhammed, Katar'ın gerilimin tırmandırılmasındaki tüm gerekçeleri ve bahaneleri reddettiğini de sözlerine ekledi.

İRAN İLE TEMASLAR SÜRECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Körfez ülkelerinden özür dilemesine ve söz konusu ülkelerin İran'a saldırmadığı sürece hedef alınmayacağını söylemesine değinen Şeyh Muhammed, İran'ın saldırılara devam etmesinin "şok edici "olduğunu ifade etti.

Öte yandan başbakan, Katar'ın İran ile temaslarını sürdüreceğini ve gerilimi azaltmaya çalışmaya devam edeceğini belirtti.