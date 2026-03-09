Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken bir yandan da Lübnan'a bombalar yağıyor. İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda 820 mühimmat kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a düzenledikleri saldırıların "çok uzun süre devam edeceğini" öne sürdü.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla yangın yerine döndü. 'a yönelik saldırıların yanı sıra İsrail, Lübnan'a da 2 Mart'tan bu yana yoğun saldırıları düzenliyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda Lübnan’da 200 mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

LÜBNAN'A 820 MÜHİMMAT

Öldürülen Hizbullah mensuplarının 80’inin Rıdvan Gücü'nden olduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda Lübnan’daki Filistin İslami Cihad Hareketi’ne mensup üst düzey isimlerin de hedef alındığı savunuldu. Açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda 820 mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan’ın çeşitli bölgelerine gün içinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen roketatarların hedef alındığı ileri sürüldü.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

''LÜBNAN'A SALDIRILAR ÇOK UZUN SÜRECEK''

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu. İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu çok uzun zaman alacak, buna hazırlıklı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

Zamir, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan otelde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarının hedef alındığını iddia etti.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

