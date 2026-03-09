ABD ve İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu yangın yerine döndü. İran'a yönelik saldırıların yanı sıra İsrail, Lübnan'a da 2 Mart'tan bu yana yoğun saldırıları düzenliyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin karadan ve havadan düzenlenen saldırılarda Lübnan’da 200 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ Orta Doğu'da savaş genişledi! İsrail hem İran'ı hem Lübnan'ı vuruyor: Can kaybı her saat artıyor İsrail, Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar düzenleyerek Hizbullah mensuplarını hedef aldığını ve bu saldırıların uzun süreceğini belirtiyor. İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 200 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü ve 820 mühimmat kullandığını iddia etti. Saldırılarda, ölen Hizbullah mensuplarının 80'inin Rıdvan Gücü'nden olduğu ve üst düzey Filistin İslami Cihad Hareketi mensuplarının da hedef alındığı savunuldu. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a yönelik saldırıların çok uzun süreceğini ve Hizbullah'ın ağır bedel ödediğini belirtti. İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atılması üzerine hava saldırıları başlattığını ve kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 394 kişi öldü ve 1130 kişi yaralandı.

LÜBNAN'A 820 MÜHİMMAT

Öldürülen Hizbullah mensuplarının 80’inin Rıdvan Gücü'nden olduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda Lübnan’daki Filistin İslami Cihad Hareketi’ne mensup üst düzey isimlerin de hedef alındığı savunuldu. Açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda 820 mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan’ın çeşitli bölgelerine gün içinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen roketatarların hedef alındığı ileri sürüldü.

''LÜBNAN'A SALDIRILAR ÇOK UZUN SÜRECEK''

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu. İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu çok uzun zaman alacak, buna hazırlıklı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Zamir, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan otelde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarının hedef alındığını iddia etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.