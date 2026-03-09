Menü Kapat
ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

İran'da, ABD ve İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen çoğu çocuk 165 kişinin ölümüne ABD'nin 'Tomahawk' füzesinin neden olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın reddetmesine rağmen İran'daki ilkokula düzenlenen saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat günü İran'da bir ilkokulu vuruldu. Çoğu çocuk en az 165 kişi bu saldırıda hayatını kaybetti. ABD basınından The New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerini ve teyitli videoları analiz etti ve saldırının ABD tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

0:00 165
HABERİN ÖZETİ

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
The New York Times (NYT), uydu görüntülerini ve teyitli videoları analiz ederek, 28 Şubat'ta İran'da bir ilkokulu vuran saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Saldırıda çoğu çocuk en az 165 kişi hayatını kaybetti.
NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı 'Tomahawk' seyir füzesinin isabet ettiği görüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü.
Soruşturmayı yürüten ABD'li müfettişlerin, saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.
Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyon sırasında gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görüldü.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

YOĞUN DUMAN VE ENKAZ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü. Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.

https://x.com/MehrnewsCom/status/2030657550861885566

Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.

İLK İZLER DE ABD'Yİ İŞARET EDİYORDU

Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayandırılan habere göre; olayı soruşturan ABD’li müfettişlerin saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Hangi kanıtların bu ön değerlendirmeye katkıda bulunduğu konusunda detay paylaşmayan kaynaklar, yeni kanıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı. Soruşturmada nihai sonuca varılmadığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

İRAN'DA OKULA SALDIRI

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyon sırasında, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere en az 165 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sivilleri hedef alan saldırıya, İran’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD, İran'daki öğrencileri 'Tomahawk' füzesiyle öldürdü! İsrail ile ortak okul saldırısında yeni detaylar

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

