SON DAKİKA!
Tümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

09.03.2026

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile yeni dönem: ABD ve İsrail saldırıları sürüyor

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçen kişi belli oldu. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak yerini aldı. ABD ve İsrail ise yeni lidere dair ölüm tehditlerinde bulundu. İran ise misilleme saldırılarında çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Fakat Körfez ülkelerinin sabrı İran'a karşı tükenmek üzere...

İşte Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşında son durum...

 

 

İkon
Tarih 11:26

ABU DABİ'YE DÜŞEN ENKAZ 2 KİŞİYİ YARALADI

Abu Dabi'de düşen enkaz nedeniyle 2 kişi yaralandı. Abu Dabi medya ofisi sosyal medyada yaptığı açıklamada, yaralanmaların hava savunmasının gelen saldırıları engellemesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Tarih 10:53

''DAHA FAZLA CAN KAYBI OLACAK''

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

İkon
Tarih 10:03

İRAN BAHREYN'DE PETROL TESİSİNİ VURDU

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Tarih 09:28

İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail ordusu, İran'da iç güvenlik komuta merkezleri ve füze rampaları dahil çeşitli hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedefler arasında İsrail'i tehdit eden "bir roket motoru üretim tesisi ve birkaç uzun menzilli balistik füze fırlatma rampası"nın bulunduğu belirtildi.

İkon
Tarih 08:57

BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'te görev yapan Ulusal Muhafız Birliği mensubu askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

İkon
Tarih 08:33

SUUDİ ARABİSTAN: 7 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

İkon
Tarih 07:45

BAE'YE FÜZE SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri, 'Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemek için karşılık veriyor.' açıklamasında bulundu.

 

İkon
Tarih 06:48

İSRAİL'DEN İRAN'IN ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRI

İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.

İkon
Tarih 06:32

İRAN'DAN EŞ ZAMANLI SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İkon
Tarih 06:30

İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY

İran, dün açıklamadığı yeni dini liderini bugün duyurdu. ABD ve İsrail saldırlarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu. 

İkon
