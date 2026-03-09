Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile yeni dönem: ABD ve İsrail saldırıları sürüyor
ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçen kişi belli oldu. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak yerini aldı. ABD ve İsrail ise yeni lidere dair ölüm tehditlerinde bulundu. İran ise misilleme saldırılarında çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Fakat Körfez ülkelerinin sabrı İran'a karşı tükenmek üzere...
İşte Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşında son durum...
ABU DABİ'YE DÜŞEN ENKAZ 2 KİŞİYİ YARALADI
Abu Dabi'de düşen enkaz nedeniyle 2 kişi yaralandı. Abu Dabi medya ofisi sosyal medyada yaptığı açıklamada, yaralanmaların hava savunmasının gelen saldırıları engellemesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
''DAHA FAZLA CAN KAYBI OLACAK''
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.
İRAN BAHREYN'DE PETROL TESİSİNİ VURDU
İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.
İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI
İsrail ordusu, İran'da iç güvenlik komuta merkezleri ve füze rampaları dahil çeşitli hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedefler arasında İsrail'i tehdit eden "bir roket motoru üretim tesisi ve birkaç uzun menzilli balistik füze fırlatma rampası"nın bulunduğu belirtildi.
BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLDÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'te görev yapan Ulusal Muhafız Birliği mensubu askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
SUUDİ ARABİSTAN: 7 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.
BAE'YE FÜZE SALDIRISI
Birleşik Arap Emirlikleri, 'Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemek için karşılık veriyor.' açıklamasında bulundu.
İSRAİL'DEN İRAN'IN ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRI
İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.
İRAN'DAN EŞ ZAMANLI SALDIRI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY
İran, dün açıklamadığı yeni dini liderini bugün duyurdu. ABD ve İsrail saldırlarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu.