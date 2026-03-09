ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçen kişi belli oldu. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak yerini aldı. ABD ve İsrail ise yeni lidere dair ölüm tehditlerinde bulundu. İran ise misilleme saldırılarında çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Fakat Körfez ülkelerinin sabrı İran'a karşı tükenmek üzere...

İşte Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşında son durum...