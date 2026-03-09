Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte başlattıkları İran savaşının ne zaman biteceğine ilişkin açıklama yaptı. Saldırıların ne zaman sona ereceğine kendisinin karar vereceğini belirten Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bu konudaki görüşünü alacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 05:39
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 05:47

ABD Başkanı , Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri olarak seçilmesinden sonra The Times of Israel gazetesine konuştu.

HABERİN ÖZETİ

İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, The Times of Israel gazetesine verdiği röportajda İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair nihai kararı kendisinin alacağını belirtirken, İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettiklerini ifade etti.
Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair net bir takvim vermezken, nihai kararı kendisinin alacağını ve Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağını belirtti.
Trump, İsrail'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri sürdüğü İran'a yönelik saldırıların amacının İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok etmek olduğunu söyledi.
ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmeyeceği sorusuna Trump, bunun gerekli olacağını düşünmediğini belirtti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt cuma günü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

SAVAŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin alacağının altını çizdi.

İran'a saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini iddia eden Trump, "Son kararı ben vereceğim, ancak Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım." dedi.

İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı

"İSRAİL'İ YOK ETMEK İSTEYEN BİR ÜLKEYİ YOK ETTİK"

28 Şubat'ta saldırı başlattıkları İran'ın 'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri süren Trump, "Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik." ifadesini kullandı.

ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmemesine ilişkin de Trump "Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum." dedi.

İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı

Trump İran’a saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin tarih vermekten kaçınırken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt cuma yaptığı açıklamada Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu yangın yeri! ABD-İsrail-İran savaşında son durum
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#İran Saldırıları
#Mücteba Hamaney
#Savaş Takvimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.