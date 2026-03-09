ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri olarak seçilmesinden sonra The Times of Israel gazetesine konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran savaşı ne zaman bitecek? ABD Başkanı Trump açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, The Times of Israel gazetesine verdiği röportajda İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair nihai kararı kendisinin alacağını belirtirken, İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettiklerini ifade etti. Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair net bir takvim vermezken, nihai kararı kendisinin alacağını ve Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağını belirtti. Trump, İsrail'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri sürdüğü İran'a yönelik saldırıların amacının İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok etmek olduğunu söyledi. ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmeyeceği sorusuna Trump, bunun gerekli olacağını düşünmediğini belirtti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt cuma günü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.

SAVAŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin alacağının altını çizdi.

İran'a saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini iddia eden Trump, "Son kararı ben vereceğim, ancak Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım." dedi.

"İSRAİL'İ YOK ETMEK İSTEYEN BİR ÜLKEYİ YOK ETTİK"

28 Şubat'ta saldırı başlattıkları İran'ın İsrail'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri süren Trump, "Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik." ifadesini kullandı.

ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmemesine ilişkin de Trump "Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum." dedi.

Trump İran’a saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin tarih vermekten kaçınırken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt cuma yaptığı açıklamada Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.