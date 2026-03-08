Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

08.03.2026

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI 9. GÜNÜNDE! ORTA DOĞU YANGIN YERİ...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ikinci haftada da sürerken, Orta Doğu adeta yangın yerine döndü. Karşılıklı misillemeler bölge ülkelerini de zor durumda bırakıyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentine hava saldırıları düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın bugün çok ağır darbe alacağını duyururken İran'a saldırıları "Çok iyi gidiyoruz, 10 üzerinden 15" sözüyle değerlendirdi. Yeni dini liderini belirlemeye hazırlanan İran'dan gelen açıklamada ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın "Bölge ülkelerinden özür diliyorum" sözünü Trump'ın yanlış yorumlayarak jesti mahvettiği belirtildi.

İkon
Tarih 10:25

ALMANYA, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Tahran Büyükelçiliği personelinin tahliye edildiğini duyurdu.

İkon
Tarih 10:24

"KÖRFEZE MİSİLLEME YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

İkon
Tarih 08:57

İSRAİL BEYRUT'TA OTEL BİNASINI VURDU! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/8/israil-beyruttaki-bir-otele-hava-saldirisi-duzenle_202603080950.mp4

Tarih 06:39

İSRAİL'DEN DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ KOMUTANLARINA OPERASYON

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut’ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah’ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu.

İkon
Tarih 05:29

OSLO'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINDA PATLAMA

Norveç’teki ABD Oslo Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Oslo polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 01:00 sıralarında yaşandığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı. 

Patlamanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, "Polis büyükelçilikle diyalog halinde ve herhangi bir yaralı olduğuna dair bir rapor yok" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İkon
Tarih 05:01

ABD VE İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İran medyası: ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda başkent Tahran’da 1 ambulans yandı ve Kum kentinde sivillerin kullandığı 2 bina hedef alındı. Ambulanstaki sağlık görevlilerinin hafif yaralandığı ifade edildi.

İkon
Tarih 04:42

'RUS UÇAĞI İRANLI DİPLOMATLARI TAŞIDI'

Lübnan basınından MTV televizyonu, 100’den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığını ileri sürdü.

Haberde, uçakta İsrail’in son günlerde Beyrut’ta düzenlediği saldırılarda öldüğü ifade edilen İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesinin de bulunduğu öne sürüldü.

İkon
Tarih 03:48

KUVEYT HAVALİMANI'NA SALDIRI

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasına giren söz konusu İHA’lara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, ​​​​​​​bunun hayati altyapıya yönelik doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.

İkon
Tarih 02:46

SUUDİ ARABİSTAN: 8 İHA ETKİSİZ HALDE

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 14 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada ise Riyad'ın doğusunda 6 İHA'nın tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.

İkon
Tarih 01:55

İRAN: EN AZ 6 AY DAHA SAVAŞABİLİRİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

İkon
Tarih 01:18

TAHRAN'DA PETROL TESİSLERİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İkon
Tarih 01:10

IRAK'TA OTELE İHA'LI SALDIRI

Irak’ın Süleymaniye kentinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle bir otelin yakınında patlama meydana geldi. Patlama sesi duyulmasının ardından bölgede yangın çıktığı görüldü. Saldırıyı "Irak İslami Direnişi" isimli örgüt üstlendi.

İkon
Tarih 23:18

İRAN: BİRÇOK AMERİKALI ASKER ESİR ALINDI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında biz de karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız" dedi.

ABD'ye seslenen Laricani "ABD’liler Orta Doğu'yu tanımıyor ve Venezuela’da yaptıkları şeyi burada da tekrarlayabileceklerini düşünüyorlar" dedi.

Laricani ayrıca "Birçok Amerikalı asker esir alındı. 5-6 Amerikan askerinin öldürüldüğü yalanını yaydılar. Daha sonra, kaza bahanesiyle ölü sayısını artırdılar." ifadelerini kullandı.

İkon
