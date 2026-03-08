ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ikinci haftada da sürerken, Orta Doğu adeta yangın yerine döndü. Karşılıklı misillemeler bölge ülkelerini de zor durumda bırakıyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentine hava saldırıları düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın bugün çok ağır darbe alacağını duyururken İran'a saldırıları "Çok iyi gidiyoruz, 10 üzerinden 15" sözüyle değerlendirdi. Yeni dini liderini belirlemeye hazırlanan İran'dan gelen açıklamada ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın "Bölge ülkelerinden özür diliyorum" sözünü Trump'ın yanlış yorumlayarak jesti mahvettiği belirtildi.