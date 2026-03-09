İran'ın yeni dini liderinin Mücteba Hamaney olması ABD Başkanı Trump'a bir meydan okuma!

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırıların ilk gününde dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i öldürdü. Saldırıların 10. gününde ise İran yeni lider için kararını verdi. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce bu hamlenin 'kabul edilemez' olduğunu söylemesinden dolayı yeni liderin ABD'ye karşı bir meydan okuma olduğu yorumu yapıldı.

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin Mücteba'yı seçmesinin altında yatan mesajlar arasında Tahran'ın aynı sertlikle yoluna devam edeceği, aynı taktiklerin tekrarlanacağı var.

''ABD İÇİN BÜYÜK UTANÇ''

Ortadoğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Alex Vatanka, "Mücteba'nın görevi devralması da aynı taktiklerin izlenmesi anlamına geliyor" dedi ve şunları ekledi:

"Bu ölçekte bir operasyon düzenlemek, bu kadar çok risk almak ve sonunda 86 yaşında bir adamı öldürmek, üstelik onun yerine aşırı görüşlü oğlunu getirmek Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir utançtır."

EŞİ, ANNESİ, BABASI VE DİĞER AİLE ÜYELERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın yeni lideri Mücteba'nın, ABD ve İsrail saldırılarında eşinin, annesinin, babasının ve diğer aile üyelerinin öldürülmesine de değinildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, yeni lider intikam dolu ve bu daha fazla çatışma daha fazla direniş demek. Mücteba'nın iktidarını sağlamlaştırmak için hızlı harekete geçeceği düşünülüyor. Bu da daha sert iç kontroller, muhalefeti ezmek anlamına geliyor.

''DÜNYA BABASININ DÖNEMİNİ ÖZLEYECEK''

Tahran'a yakın bir bölgesel yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, "Dünya babasının dönemini özleyecek. Mücteba'nın demir yumruk göstermekten başka seçeneği kalmayacak... Savaş bitse bile, içeride şiddetli baskı olacak" dedi.

İran'daki durumu yakından takip eden bir başka kaynağa göre, Mücteba yönetiminde zorlu günler yaşanacak; iç kontroller çok daha sıkılaştırılacak, içeride baskı yoğunlaşacak ve dışarıda daha da saldırgan, düşmanca bir tutum sergilenecek.

''UZLAŞMAYA YANAŞMAYACAK''

Ortadoğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Paul Salem, Mücteba'nın ABD ile bir anlaşma yapabilecek veya diplomatik olarak yön değiştirebilecek bir figür olmadığını söyledi. Salem, "Şu anda ortaya çıkan hiç kimse uzlaşmaya yanaşmayacak. Bu, zorlu bir anda alınmış zorlu bir karar." dedi.

''ALACAĞI ÇOK İNTİKAM VAR''

Eski ABD diplomatı ve İran uzmanı Alan Eyre, "Mücteba babasından bile daha kötü ve daha katı" dedi ve Devrim Muhafızları'nın tercih ettiği aday olduğunu hatırlatarak, "Alacağı çok fazla intikam olacak." sözlerini ekledi.

ÜLKEDEKİ REFORMİSTLERE DE KARŞI

Orta düzeyde güçlü bir din adamı olan 56 yaşındaki Mücteba, uzun zamandır Batı ile diyaloğu savunan reformist gruplara karşı çıkıyor. Üst düzey din adamları ve İran'ın güvenlik güçlerine ve ekonomisine hakim olan Devrim Muhafızları ile olan yakın bağları, devletin siyasi ve baskıcı güvenlik kurumları genelinde ona nüfuz sağlıyor.