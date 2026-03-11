İran 'bize ait değil' demişti! Türkiye konumu tespit etti: Füzelerin çıkış noktası belli oldu

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 12. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Tarafların saldırıları hız kazanırken, İran'dan ateşlenen 2 füze Türk hava sahasına girdi. Hava sahamızı ihlal eden 2 İran füzesi imha edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan duruma sert tepki geldi. Erdoğan, "Yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum" sözleriyle Tahran'ı uyardı.

"FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede Türk havas sahasını ihlal eden füzeler gündemdeydi. Fidan füzeler için 'kabul edilemez' tepkisini gösterirken, Arakçi imha edilen füzelerin İran kaynaklı olmadığını savundu.

İKİSİ DE TAHRAN'IN DOĞUSUNDAN ATEŞLENDİ

Güvenlik kaynakları ise İran’dan ateşlenen ikinci füzenin de birincisi ile aynı menzili taşıdığını, her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğunu ve Tahran’ın doğusunda bir alandan ateşlendiğini kaydetti.

“MOZAİK SAVUNMA” UYGULANDI

Söz konusu durumun İran’daki “Mozaik Savunma” sisteminden kaynaklandığına dikkati çeken kaynaklar, ABD ve İsrail’in saldırıların ilk günlerinde merkezi sistemi çökerttiğini böyle bir durumda da saldırı öncesindeki yönetim tarafından verilen kararların uygulamaya geçirildiğine işaret ediyor. Savunmada ülkenin 7-8 parçaya bölündüğünü, eski yönetime bir şey olması durumunda başta verilen emirlerin uygulanmaya devam edeceği kararlarının alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’yi hedef alan bölgedeki komutanın eski emirleri uygulaması sebebiyle böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğine, çok detaylı inceleme yapıldığına vurgu yapıyor. İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de bulunan NATO’ya tahsisli ABD gemisinden atılan önleme füzesi ile vurulduğunu kaydeden kaynaklar, menzilinin birinci füze ile aynı ve 1.200 kilometre olduğunu belirtti.

SAĞDUYU VE SOĞUKKANLI TUTUM DEVREYE ALINACAK

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara mevcut çatışma ortamı ve içerideki mozaik sistem sebebiyle temkinli yaklaşıyor. Türkiye’nin provokasyonlara gelmediğine işaret eden güvenlik kaynakları, savaşın sıçramaması, genişlememesi, İran’ın bölünmemesinin Ankara’nın temel hedefleri arasında olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerini de bu kapsamda ele aldığına dikkati çeken kaynaklar, yeni cepheler açılmaması için hem bölge ülkeleri ile hem Azerbaycan ile görüşmeler yürütüldüğünün altını çiziyor.

İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynakları, Ankara’yı savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoda yer alınmayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı tutum ile caydırıcılığın devrede olacağını, saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarına olacak bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.