Türkiye'ye füze düştü, MSB düğmeye bastı! Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Stratejik intihar olur

İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan savaş tüm dünyada tansiyonu yükseltti. Hem ekonomik olarak Hem de jeopolitik olarak etkilenen ülkeler alarm durumuna geçti. İran'dan ateşlenen füzelerin Türkiye ve Azerbaycan gibi savaşa katılmayan ülkelerin hava sahasında imha edilmesi ise yeni bir perdeyi araladı.

Bugün savaşın 11. gününde ABD-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye hava sahasını tehdit eden füzelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'den Türk hava sahasının korunması amacıyla kritik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

İran’dan ateşlenen ve Türkiye ile Azerbaycan’ı dolaylı şekilde etkileyen son füze ve güvenlik olaylarının, bölgede yeni bir stratejik tartışmayı gündeme getirdiğinden bahseden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bu gelişmelerin tek bir olay olarak değil, modern savaşın çok katmanlı yapısı içinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ağar, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak yaşanan kritik süreç hakkında bilgi verdi.

Ağar, İran’dan ateşlenen bir balistik füzenin Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye yönüne yön değiştirdiği ve Akdeniz’de konuşlu bir NATO Aegis muhribi tarafından düşürülmesi; akabinde sosyal medyada Atatürk Barajı çevresinde füze parçalarının bulunduğuna dair görüntülerin paylaşılması; ardından Türkiye’yi hedef aldığı belirtilen ikinci bir balistik füzenin yine Doğu Akdeniz’de konuşlu bir NATO Aegis gemisinden fırlatılan önleme füzesiyle düşürülmesinin çok boyutlu etkileri olacağından bahsetti.

Ağar, "İran’ın çekirdeğindeki merkez, yani merkezi devlet aklı ve stratejik akım, Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı savaşın içine çekmek istemez. Hele ki böylesi bir safhada. Çünkü bu bir stratejik intihar olur" ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri doktrinine de değinen Ağar, "İran bir şekilde dağıtık komuta modeliyle, mozaik savunma doktriniyle alandan mücadele ediyor. Yani coğrafyasını bir silah olarak kullanıyor. Bu katmanların içerisindeki ara bir karar verici böyle bir manipülasyonun altına imza atma eğiliminde olabilir mi? Bu da mümkün" diyerek İran'ın askeri doktrini hakkında bilgi verdi.

İran içindeki bazı aktörlerin bilinçli provokasyon girişimi de olabileceğinden bahseden Ağar, "Biz ancak Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı savaşa çekerek molla rejiminden kurtulabiliriz’ düşüncesiyle Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı tahrik eden bir figür ya da bir güç odağı olabilir mi? Bu da bir ihtimal" olarak değerlendirilebilir şeklinde konuştu. Ağar, balistik füzelerin sadece bir saldırı aracı değil; aynı zamanda test, siyasi mesaj ve stratejik provokasyon aracı olarak da kullanılabildiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'YE NEDEN FÜZE DÜŞTÜ?

Güvelik Uzmanı Ağar'a göre son olayların arkasında farklı ihtimaller bulunabilir:

Füzenin gerçekten hedefe yönelmesi ve savunma sistemleri tarafından vurulması

Elektronik harp nedeniyle navigasyon sisteminin bozulması

Sensör veya veri manipülasyonu sonucu rotanın yanlış algılanması

Yazılım veya tedarik zinciri sabotajı

Uçuş sırasında veri bağlantısı üzerinden müdahale

ABD radar ve savunma ağlarının test edilmesi amacıyla yapılan bir deneme

Ağar, Türkiye açısından bu tür olaylarda en kritik hamlenin provokatif veriler üzerinden hızlı askeri tepki vermemek olduğunu vurgulayarak amaç netleşmeden alınacak kararların bölgesel gerilimi daha da körükleyebileceğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FÜZE ENVANTERİNE SAHİP ÜLKELERİ

SIPRI /Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) verilerine göre dünyanın en büyük balistik füze envanterine sahip ülkeleri şöyle sıralandı:

Çin – 3100 balistik füze (Menzil: 13.000 km)

Rusya – 1400 balistik füze (Menzil: 11.000 km)

ABD – 1300 balistik füze (Menzil: 16.000 km)

Kuzey Kore – 1000 balistik füze

İsrail – 850 balistik füze

İran – 800 balistik füze

Türkiye – 322 balistik füze (Menzil: 280–561 km)

Güney Kore – 190 balistik füze (Menzil: 800 km)

Mısır – 190 balistik füze

Yunanistan – 165 balistik füze (Menzil: 300 km)

TÜRKİYE'NİN FÜZE GÜCÜ ENVANTERİ

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle ROKETSAN tarafından üretilen milli füzeler Türkiye'nin savunmasında önemli rol oynuyor. Anadolu ajansı verilerine göre, bu füzeler arasında öne çıkan kara sistemlerinden TAYFUN füzesi 280+ kilometre menzille görev yapıyor. TAYFUN, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Füze, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz olmak üzere her hava koşulunda görev yapabiliyor.

280 kilometre menzile sahip BORA füzesi, muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturuyor. Hedef tipleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler bulunan BORA, ROKETSAN üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve ROKETSAN Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi üzerinden atılıyor.

TRG-300 füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 20-120 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. En uzak hedefine dahi 5 dakikadan daha kısa sürede ulaşabilen TRG-300 füzeleri, kritik hedeflerin hızlı bir şekilde etki altına alınabilmesine imkan sağlıyor.

TRG-230 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 kilometre menzildeki stratejik hedefleri etki altına alabiliyor. Hedef tipleri arasında sabit kara hedefleri, toplu personel hedefleri ve fırsat hedefleri bulunan TRG-230 füzesi maliyet etkinliği ile ön plana çıkıyor.

TRG-230 füzelerinde opsiyonel olarak sunulan lazer arayıcı başlıklı kullanımda, hedef yerden veya havadan işaretlenerek nokta hedeflerin sivil hasar oluşturmadan etkisiz hale getirilebilmesi sağlanıyor. 70 kilometre menzile sahip olan füzenin hedef tipleri arasında, topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler ve toplanma bölgeleri bulunuyor.

Birçok ülke tarafından kullanılan 122 milimetre roketlerinin ateşlendiği Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nden atılabilen TRG-122 füzeleri, 10-28 kilometre menzil aralığındaki hedefleri etki altına alabiliyor. Ortamda yoğun biçimde sivil unsurların bulunması sebebiyle roket atışlarının mümkün olmadığı operasyon koşullarında, TRG-122 füzeleri yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.

TRLG-122 füzesi, sahip olduğu 8-28 kilometre menzille ataletsel güdüm yöntemlerini kullanarak hedef bölgesine yakınlaşabiliyor ve terminal fazda ise lazer arayıcı başlığını kullanarak nokta vuruş kabiliyeti sağlayabiliyor.

ÇNRA Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, 10-280 kilometre menzil aralığında kritik hedeflerin doğru ve zamanında ateş altına alınmasına imkan tanıyor. Hedef tipleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler bulunuyor.

TR-107 ve TR-122 topçu roketleri, gece ve gündüz her türlü harekatta düşman bölge hedeflerini imha etmek, etkisiz hale getirmek veya baskı altında tutmak maksadıyla ihtiyaç duyulan yer ve zamanda sürekli ateş desteği sağlıyor. Muadilleri ile kıyaslandığında TR-107 roketi, artırılmış menzil üstünlüğüne sahip bulunuyor.

Yüksek ürün kalitesine, yüksek güvenilirlik seviyesine ve düşük çevre koşulu duyarlılığına sahip TR-122 ve TRB-122 roketleri, birçok Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nden ateşlenebiliyor. Harekat esnekliği, hızlı mevzilenme ve ateş gücü desteğinin süratle kaydırılabilmesi için 107 ve 122 milimetre roketlerinin tek bir pod içerisinde 20 adet roket olacak şekilde podlu konfigürasyonları da mevcut bulunuyor.

T-107/122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayan silah sistemi olarak öne çıkıyor. T-107/122 ÇNRA Sistemi bataryası, sahip olduğu görev destek araçlarıyla bağımsız görev yapabilecek kabiliyette.

Paraşütlü TR-122 milimetre roketinde, geleneksel harp başlıklarının yerini, faydalı yük olarak sinyal bozucular, kameralı başlıklar veya diğer özel ekipmanlar aldı. Hedefe yakın belirli bir irtifaya ulaşıldığında roketin ön kısmı motor kısmından ayrılarak faydalı yükün paraşüt sistemi yardımıyla aşağı doğru süzülmesi sağlanıyor. Roketin 36 kilometreye kadar menzili bulunuyor.

Kara ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı seyir füzesi olarak öne çıkıyor. 280 kilometre menzile sahip füzenin hedef tipini ise sabit kara hedefleri oluşturuyor.

TANOK 120 milimetre Lazer Güdümlü Tank Topu Mühimmatı, tanklar ve diğer namlulu ateşli silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatına yenilikçi bir seçenek olarak muharebe meydanında yüksek etkinlik, hassasiyet ve maliyet etkin bir çözüm sunmak amacıyla geliştirildi. Mühimmat 6 kilometre üstü menzile sahip bulunuyor.

UMTAS/LUMTAS-GM Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nin, görüş hattı ötesindeki hedeflere karşı düşman unsurlarına yaklaşmadan ve fark edilmeksizin etkinlik sağlayabilme özelliği bulunuyor. 15 kilometre kara platformları ve 20 kilometre hava platformları menzile sahip UMTAS/LUMTAS-GM, gerek savunmada gerekse taarruzda düşmana karşı sürpriz saldırı yapma avantajı sağlıyor.

Sistem bu özelliği ile sütre arkasından kullanılabiliyor. UMTAS/LUMTAS-GM, görüntü işlemeli kızılötesi arayıcı başlık (IIR) ve yarı aktif lazer arayıcı başlık (YAL) olmak üzere iki konfigürasyonu bulunuyor.

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemi olarak öne çıkıyor. 4 kilometre menzile sahip olan sistem, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor.

L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, zırh delici tandem harp başlığı ile muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili lazer güdüm yeteneğine sahip orta menzilli tanksavar silah sistemi olarak öne çıkıyor. 5,5 kilometre menzili olan sistem, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebiliyor, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin olabiliyor. Kendi üçayak platformu üzerinden atılan L-OMTAS, kara platformlarına açık ya da kapalı kule entegrasyonu yapılarak da kullanılabiliyor.

Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece-gündüz görev yapabilecek portatif bir füze sistemi olarak öne çıkıyor. 2,5 kilometre menzile sahip silahın, hedef tipleri arasında sabit ve hareketli hedefler, tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları ve beton koruganlar bulunuyor.

Taktik Füze Silah Sistemi KMC-U, yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket halinde atış kontrol yeteneğine sahip. KMC-U, taşıdığı kızıl ötesi ve lazer güdümlü füzeleri ile yüksek hassasiyet ve tahrip gücüne sahip bir sistem olarak öne çıkıyor.

105/155 milimetre Obüs Mühimmatı Mesafece Düzeltme Kiti (MDK), güdümsüz topçu mühimmatının standart tapaları yerine kullanılabilen, dağılımı mesafede 50 metreye düşüren çoklu tapa fonksiyonuna sahip (çarpma, gecikme, zaman ayarlı ve yaklaşma) güdüm kiti olarak öne çıkıyor. MDK, kurulan veri bağı altyapısı sayesinde havada aynı anda birden fazla mühimmat takip edilebiliyor ve mühimmatlara güdüm komutları gönderilebiliyor.

Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE hedefi hassas şekilde vurabilen 50 santimetre boyunda 40 milimetre çapında bulunuyor. Hibrit harekat alanında ve konvansiyonel harp ortamında kullanılmak üzere tasarlanmış olan METE, lazer güdümlü bir mini füze sistemi olarak dikkati çekiyor.

HAVA SİSTEMLERİ

ROKETSAN tarafından üretilen hava sistemleri arasında bulunan 250 kilometre menzilli Stand-OffMühimmatı (SOM), muharebe sahası derinliklerinde yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi olarak öne çıkıyor.

TEBER Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen yüksek hassasiyetli güdüm kiti olarak hizmet veriyor. Savaş uçağı ve İHA üzerinden yeryüzündeki hedeflere karşı kullanılabiliyor. Sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyette vuruş kabiliyeti getiren TEBER Güdüm Kiti'nin yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcut.

LAÇİN, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve taktik veri bağı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilen bir akıllı güdüm kiti olarak adından söz ettiriyor. Pilotun "man-in-the-loop" olarak döngüde kullanabildiği LAÇİN, MK-82 Genel Maksat Bombaları ile uyumlu çalışıyor. LAÇİN'in uçaktan 90 kilometre, İHA'dan ise 50 kilometre menzili bulunuyor.

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, psikolojik harp unsuru açısından düşman hava savunma tehditlerinden uzak kalınarak hedefin etki altına alınabilmesine olanak sağlıyor. Füzenin 150 kilometre menzili bulunurken, bu rakam, İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze'nde 55 kilometre olarak biliniyor.

MAM-T Akıllı Mühimmatı, havadan yere (deniz veya kara hedeflerine karşı) kullanılabilen yüksek yıkım gücüne sahip akıllı mühimmat türevi olurken, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve hafif taarruz uçaklarının kritik görevlerine yönelik geliştirildi. 30 kilometre ve üstü menzili sahip MAM-T, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile kullanılabiliyor.

MAM-T IIR Akıllı Mühimmatı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık (IIR) güdümlü, havadan karaya kullanılabilen, İHA ve sabit kanatlı platformlara entegre edilebilen bir mühimmat sistemi olarak biliniyor. 65 kilometre ve üstü menzile sahip MAM-T IIR, sabit/açılır kanat yapıları ve geliştirilmiş yeni arayıcı başlığı ile zorlu çevre koşullarında dahi kullanıcının yeteneğini artırmakla birlikte yaklaşık iki katına çıkan menzili sayesinde kullanıcıya daha geniş bir menzilde operasyonel yetenek sunuyor.

MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı, havadan yere (deniz veya kara hedeflerine karşı) süzülmeli olarak kullanılan, hafif kütleli, farklı harp başlığı tipleri ile geniş bir hedef yelpazesine karşı etkin, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyetine sahip yarı-aktif lazer güdümlü bir mühimmat olarak öne çıkıyor. MAM-L Mini Akıllı Mühimmatı, 15 kilometre menzile sahip bulunuyor.

MAM-L IIR Mühimmat, Imaging Infrared (IIR) güdümlü, havadan karaya kullanılabilen, çok maksatlı harp başlığı opsiyonlarına sahip, İHA ve sabit kanatlı platformlara entegre edilebilen bir mühimmat sistemi olurken, 25 kilometrelik menziliyle öne çıkıyor.

MAM-C Mini Akıllı Mühimmatı, havadan yere (deniz veya kara hedeflerine karşı) kullanılan, hafif kütleli, açık alanda bulunan personel, araçlar, diğer yüzey hedeflerine karşı kullanılabilen yarı aktif lazer güdümlü silah sistemi olarak biliniyor. MAM-C'nin 8 kilometre menzili bulunuyor.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak dikkati çekiyor. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece-gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilen füzenin, 8 kilometrelik menzili olduğu biliniyor.

Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS), taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak kullanılıyor. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor. 8 kilometre menzile sahip füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebiliyor.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yeni nesil füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanırken, 8 kilometre menzili bulunuyor.

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, 60 kilometrelik menziliyle hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor.

DENİZ SAVUNMA SİSTEMLERİ

BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi, kıyı savunma konseptine uygun mobil araç batarya yapısına entegre edilmiş ATMACA ve ÇAKIR Seyir füzeleri ile görev icra edebilen kıyı savunma sistemi olarak öne çıkıyor. BARBAROS, batarya yapısı içinde yer alan Fırlatma Aracı ve Komuta Kontrol Aracı ile görev planlayabilme yeteneğine sahip olup, merkezi bir üst unsur/savaş yönetim sistemine entegre edilebiliyor.

Gemisavar füzesi ATMACA, su üstü gemilere, deniz altı, sabit lançer ve taktik tekerlekli araçlara entegre edilebilen, 250 kilometre menzilli, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip seyir füzesi olarak dikkati çekiyor.

ÇAKIR seyir füzesi, farklı platformlarda çoklu taşıma özelliği ile entegre edilebilen, düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Füzenin havadan atılan versiyonu 150 kilometre, üstü satıhtan atılan versiyonu ise 100 kilometre üstü menzile sahip.

50+ km menzili olan AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido, tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido olarak biliniyor.

AKYA, yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliklerini barındırıyor.

ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, tümüyle milli imkanlar ile geliştirilmiş, su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido olarak öne çıkıyor. ORKA yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti, dahili güdüm özelliğine sahip olurken, 15 kilometre menzile ulaşabiliyor.

TEMREN, TEMREN Uzun Menzilli Tanksavar Füzeleri'nin Seahawk helikopterlerine entegrasyonu ve G/M tedariki projesi olarak biliniyor. Füzenin menzili ise 8 kilometre.

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi, su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 1000-2000 metre menzil ve 15-300 metre derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip sistem olarak değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayacak, savaşta düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya etkisizleştirmek (imha etmek) aracılığıyla dost birliklerin bekasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sistem, stratejik ve ekonomik tesisleri düşman hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarına karşı koruyacak ve müşterek harekatın daha elverişli koşullarda icrasına imkan verecek şekilde hizmet verirken, SİPER Ürün-1'in 100 kilometre, SİPER Ürün-2'nin ise 150 kilometre üstü etki alanı bulunuyor.

HİSAR hava savunma füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak kullanılıyor. HİSAR-A+'nın menzili 15 kilometre üstüyken, HİSAR-O'nun ise 25 kilometre menzili bulunuyor.

BURÇ Mobil Hava Savunma (MHSS) Sistemi, üstün ateş gücünü (SUNGUR füzesi ve 20/30 mm top), aktif ve pasif sensörleri ile mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaje olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek, maliyet etkin optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak omuzdan atılan hava savunma füze sistemi olan SUNGUR'un 8 kilometre üstü menzili bulunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ayrıca, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı.

LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA-SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek bir sistem olarak dikkati çekiyor.

LEVENT, elektronik taarruza karşı dayanıklı, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermi bulundurulmasına ve fırlatılmasına imkan sağlayacak lançer sistemine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip kısa menzilli güdümlü mermiden oluşan, kısa menzilli, her hava koşulunda çalışabilen, üzerinde bulunan radar ve EOS sistemi ile hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve hedef imha görevlerini yerine getirebilen satıhtan havaya yakın hava savunma füze sistemi olarak kullanılıyor.

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), asimetrik tehditlerin Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini (soft kill) ve Lazer Silahı (LS) ile tahrip edebilmesini (hard kill) sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Menzili ise 2,5 KW'de 750 metre ve 5KW'de 1500 metre olarak biliniyor.

MiDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, güdümlü mermileri (G/M) güverte altında kanisterli olarak bulundurabilen, gemi savaş yönetim sistemi üzerinden alacağı komutlar ile farklı G/M tiplerini sıcak veya soğuk fırlatma yöntemleri ile fırlatabilme kabiliyeti bulunan, farklı hücrelerinde aynı anda satıhtan havaya, satıhtan satha, satıhtan karaya ve torpido tipindeki G/M tiplerini bulundurabilen ve bu G/M'leri farklı hedeflere tekli veya ardışık olarak ateşleyebilen, geminin ve personelin güvenliği için gereken durumlarda önleyici ve izole edici güvenlik önlemlerini alabilen elektromekanik fırlatma sistemi olarak dikkati çekiyor.