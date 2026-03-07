Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

Altın fiyatlarının artık 5100 dolarının altına inmesinin imkansız olduğunu belirten Ekonomist Bayram Başaran, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 11:43

Dünya yeni bir jeopolitik krizin eşiğinde zor günlerden geçiyor. fiyatları kendine yeni yön arayışında, yatırımcısının ise sabrı tükeniyor. Peki Orta Doğu'da devam eden ve etkileri tüm dünyaya sirayet eden bu ortamında orta halli bir yatırımcı varlıklarını nasıl koruyacak? Dünyayı önümüzdeki günlerde bekleyen en büyük tehlike ne? Ekonomist Bayram Başaran, Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş'a merak edilen kritik soruların cevaplarını verdi ve tüm yatırımcılar için can alıcı uyarılarda bulundu.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

Savaş sonrası oluşacak yeni küresel ekonomik düzende en büyük kırılma nerede yaşanacak?

Bayram Başaran: En büyük kırılma hem jeopolitik hem de ekonomik olacak. Finansal eksen tamamen doğuya, özellikle Çin tarafına kayıyor. Şu an yaşanan krizler planlı çıkarılmış krizler. Batıdaki sermaye büyük ölçüde doğuya kaymış durumda.

Doğu ülkeleri üretim maliyetlerini ciddi şekilde düşürdü ve teknolojiye büyük yaptı. Çin teknolojik açıdan Avrupa ve Amerika’nın çok ilerisinde. Bu nedenle Batı’nın rekabet etmesi giderek zorlaşıyor. Bugün Batı ekonomilerinin önemli bir kısmı ciddi şekilde zorlanıyor ve toparlanmaları kolay görünmüyor.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

TÜRKİYE BU SÜREÇTEN NASIL ÇIKACAK?

Ekonomik olarak bunun Türkiye’ye etkileri nasıl olur?

Bayram Başaran: Bu tamamen Türkiye’nin yönetimine bağlı. Türkiye, doğu ile batı arasında stratejik bir konumda. Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı bir düzenleme var: Türk ürünlerinin en az %70’i Türkiye’de üretilmişse “Made in Europe” yani Avrupa malı sayılması gündemde.

Bu yasa çıkarsa Türkiye için çok büyük bir fırsat olur. Doğru ekonomik politikalar uygulanırsa hem yabancı sermaye gelir hem de ekonomi çok hızlı büyüyebilir. Türkiye adeta Çin’e alternatif bir üretim merkezi haline gelebilir; küçük bir Çin olabilir.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında kalıcı bir yükseliş bekliyor musunuz?

Bayram Başaran: Petrol fiyatları kolay kolay eski seviyelerine dönmez. Çünkü petrol sadece yakıt değildir. Asıl kullanım alanı sanayidir. Dünyadaki endüstrinin büyük kısmı petrole bağlıdır.

Petrol; yakıt ve sanayi (nafta) olarak ikiye ayrılır ve sanayi kısmı 2000’den fazla farklı ürüne bölünür. Telefonlardan kalemlere, gıdadan kozmetiğe kadar birçok ürünün içinde petrol türevleri vardır.

Talep çok yüksek olduğu için petrol fiyatlarında yükseliş baskısı devam edecektir. Küresel gerilimler de bunu artırıyor. 120–130 dolar seviyeleri konuşuluyor. Daha sonra 90–100 dolar bandına gerilemesi mümkün ama bu bile oldukça yüksek bir seviye.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

ABD’NİN GÜNLÜK SAVAŞ MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR

Bu gerilimin ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz?

Bayram Başaran: Başta kısa süreceği söylendi. Önce 4 gün denildi, sonra 4 hafta, şimdi 8 hafta konuşuluyor. Kara harekâtı devreye girdiğinde süreç daha da uzayabilir.

ABD’nin günlük savaş maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bu çok büyük bir rakam. ABD’nin zaten yaklaşık 39 trilyon dolar borcu var ve bunu çevirmekte zorlanıyor.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

Eskiden ABD’nin borcunu en çok finanse eden ülkelerden biri Çin’di. Çin elindeki ABD tahvillerini ciddi şekilde azaltarak 3,2 trilyon dolardan yaklaşık 635 milyar dolara indirdi. Japonya da tahvillerinin bir kısmını satmak istiyor. Bu nedenle ABD’nin yeni borçlanma maliyetleri yükseliyor.

Bu şartlarda ABD’nin uzun süre savaş maliyetini taşıması zor. Bu yüzden bir noktada barış masası kurulmak zorunda kalınabilir.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

İran’ın savaş maliyeti nasıl karşılanıyor?

Bayram Başaran: İran için maliyet hesabı farklı. Çünkü İran varlığını korumak için mücadele ediyor. Ayrıca arkasında iki önemli güç var: Çin ve Rusya.

Çin, İran’dan ciddi miktarda petrol alıyor ve enerji güvenliği açısından İran’ı kaybetmek istemiyor. Çin’in kullandığı petrolün önemli bir kısmı Basra Körfezi’nden geliyor ve bunun yaklaşık %38’i İran kaynaklı. Bu nedenle Çin ve Rusya İran’a çeşitli destekler veriyor.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

Savaş şartlarında Türkiye'de olan yatırımcılar parasını nasıl koruyacak? Orta halli bir yatırımcı bu dönemde nasıl hareket etmeli?

Bayram Başaran: Eğer bir kişinin ev alacak kadar parası varsa şu anda konut almak mantıklı olabilir. Çünkü birçok yerde konut fiyatları üretim maliyetinin altına düşmüş durumda.

Evi alamayacak durumda olanlar için ise altın ve gümüş önemli alternatifler. Uzun vadede altın ve gümüş talebinin artacağını düşünüyorum. Özellikle gümüşün sanayide çok yoğun kullanılması talebi artırıyor.

Dünyadaki gelişme ve konjonktüre baktığınızda artık altın fiyatlarının 5.100 doların altına inmesi pek mümkün değil. Piyasada o kadar büyük manipülasyon dönüyor ki... Tüm piyasadan 3.2 trilyon dolar silindi bu manipülasyondan dolayı.

Önümüzdeki yaklaşık 10 yıl boyunca altın ve gümüşte yükseliş potansiyeli görüyorum.

Altın için 5.100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı

GELECEĞİN EN KRİTİK ALANI: GIDA

Bir başka önemli konu da gıda. Önümüzdeki dönemde dünyada gıda arzında ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle tarım ve gıda üretimi çok daha değerli hale gelecek. Önümüzdeki dönemde gıdada çok büyük darlıklar yaşanacak.

Türkiye’de tarım sektörü geçen yıl yüzde 8,8 büyüdü. Tarla ve tarım arazilerinin değeri de artabilir. Gıda üretimine yatırım yapanların kazanma ihtimali yüksek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın tedirgin, petrol ve doğal gaz krizi kapıda! Emrah Lafçı'dan yatırımcılara kritik savaş uyarısı
Çöküş derinleşiyor: 1 dolar 1.3 milyon Riyal oldu! Sefer Humar'dan yatırımcılara kritik uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#savaş
#gümüş
#yatırım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.