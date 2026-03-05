Amerika’nın İran’a İsrail’le birlikte düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi. Piyasaları alt üst eden bu gelişme karşısında altın fiyatları çakılmaya başladı ve yatırımcılar tedirgin oldu. Risk iştahının azalması beklenirken Bitcoin, borsa gibi riskli varlıklarda toparlanma başladı. Peki bu oynaklıkta nasıl bir strateji izlemek gerekiyor? Ekonomist Emrah Lafçı, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı.

Dinle

Altın tedirgin, petrol ve doğal gaz krizi kapıda! Emrah Lafçı'dan yatırımcılara kritik savaş uyarısı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 297

Savaş çıkmasına rağmen dolar endeksinin yükselmesinin sebebi nedir?

Lafçı, Risk arttığında yatırımcılar genellikle daha güvenli gördükleri varlıklara yönelir. Kripto paralar ve hisse senetleri bu dönemlerde güvenli liman olarak görülmez. Kriz zamanlarında çok konuşulan “doların hegemonyası bitiyor” gibi tartışmalar da genellikle gerçeklikle uyuşmaz; çünkü kriz anlarında para yine dolara yönelir. Şu anda dolar endeksinin yükselmesi ve euro/dolar paritesinin aşağı gelmesi bunun açık bir göstergesi" dedi.

Petrol krizi kapıda mı?

"Brent petrol 82 dolar seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Oysa birkaç ay önce 60 dolar civarındaydı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 tahminlerini buna göre yapmıştı. Petrol fiyatındaki yaklaşık yüzde 30’luk artış yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir maliyet baskısına neden oluyor" diyen Lafçı, bazı LNG terminallerine yönelik saldırılar ve arz endişeleri nedeniyle doğalgaz fiyatlarının da yükseldiğini vurguladı.

HÜRMÜZ KRİZİNİN SONUÇLARI NE OLUR?

Hürmüz krizinden en çok hangi bölgeler etkilenir?

Petrol fiyatlarının yükselmesinin bir nedeninin de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması olduğundan bahseden lafçı, "Hürmüz Boğazı özellikle Asya ülkeleri için kritik bir enerji geçiş noktası. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler bu hattı yoğun şekilde kullanıyor. Örneğin Güney Kore’nin Kospi endeksi bugün yaklaşık yüzde 7,5 değer kaybıyla kapandı. Küresel piyasalara baktığımızda Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 2,3, S&P 500 yüzde 1,86, Dow Jones yüzde 1,75 ekside. Avrupa tarafında Almanya DAX yaklaşık yüzde 3,7, İngiltere FTSE yüzde 2,2, Fransa CAC 40 yüzde 2,8 ve İspanya borsası yüzde 4,5 civarında düşüş gösteriyor. Bu tablo ciddi bir riskten kaçış olduğunu gösteriyor" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMEYİN

Lafçı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 12 Mart’ta yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi yapılmayacağı görüşünün piyasada neredeyse ortak bir kanaat haline geldiğini vurgulayarak, "Gidişata, yani savaşın ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak Nisan ayında da faiz indirimi olmayabilir. Bu da zaten ciddi şekilde zorlanan reel sektörün ve krediye erişmekte zorlanan bireylerin bir süre daha zorlanmaya devam edeceği anlamına gelir. 2026’nın ikinci yarısında bir miktar rahatlama bekleniyordu ancak son gelişmeler bu beklentinin de gerçekleşme ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor" dedi.

HÜRMÜZ KRİZİ VE PETROL FİYATLARI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Uzman isim, "Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye açısından olumsuz bir gelişme çünkü enerji ithalatçısıyız. Ayrıca euro/dolar paritesinin düşmesi de ihracat açısından baskıya neden oluyor" dedi.

Yatırımlar konusunda temkinli davranmak gerektiğinin altını çizen Lafçı, "Savaşın etkileri derinleşirse satışların artması mümkün. Bu ortamda yatırımcıların risk profiline göre hareket etmesi önemli. Daha düşük risk tercih edenler için sabit getirili araçlar ön plana çıkıyor" dedi.

ALTIN YÖN ARAYIŞINDA

Altın fiyatları neden yükselemiyor?

Belirsizlik nedeniyle henüz çok sert bir fiyatlama görmediğimizi açıklayan Lafçı, "Altının hızlı bir şekilde yükselmemesinin nedeni de bu. Piyasalar risk olduğunu kabul ediyor ancak bunun bir ay mı yoksa üç ay mı süreceğini kimse bilmiyor" dedi.

İlk gün ons fiyatının 5400 dolara kadar yükseldiğini ancak şu anda altın fiyatlarının da beklemeye geçtiğini ifade eden Lafçı, "Ayrıca bazı yatırım fonlarının “olaylar çok kötüleşirse elimizde nakit bulunsun” düşüncesiyle altın sattığı da olabilir. Daha sonra “o kadar kötü bir durum yokmuş” diyerek tekrar alım yapmış da olabilirler. Ancak bunlar için henüz erken yorumlar. Şu an itibarıyla hem şirketlerden hem de bireysel yatırımcılardan altına yönelik çok güçlü bir talep görülmüyor" dedi.

GERİLİM KISA SÜRMEYECEK

İran yönetiminin üst düzey isimlerinin hedef alınmasıyla rejimin hızlı şekilde çözüleceğini düşünmenin gerçeklikten uzak olduğunu ifade eden Lafçı, gerilimin bir süre daha devam edeceğini öngördüğünü açıkladı.

Lafçı, küresel piyasalarda riskten kaçış hızlandığını vurgulayarak, "Borsalarda satışlar artıyor ve dolar güçleniyor. Türkiye’de ise TL faizleri bir süre daha cazip seviyelerde kalabilir. Risk almak istemeyen yatırımcılar için para piyasası fonları ve yüksek faizli mevduat seçenekleri kısa vadede daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor" dedi ve yatırımcıları uyardı.